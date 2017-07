Sport Regensburg

Auf der Alm ... da will der SSV Jahn Regensburg nicht leer ausgehen. Zum Zweitliga-Auftakt reist Neuling SSV Jahn Regensburg am Samstag ins legendäre Stadion in Bielefeld. Einer ist aber nicht dabei.

Jahn-Cheftrainer Achim Beierlorzer und seine Mitarbeiter haben an alles gedacht: Mitte der Woche wurden auch noch Eckstoß-Varianten trainiert und einstudiert - schließlich will man bestens vorbereitet in das Abenteuer 2. Bundesliga gehen. Mit der Partie bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) kehrt der SSV Jahn Regensburg nach vier Jahren wieder ins deutsche Fußball-Unterhaus zurück. "Wir können gut gerüstet nach Bielefeld fahren", lebt Beierlorzer seinen Spielern den Optimismus vor. Nur ungern würden die Oberpfälzer die lange Heimreise aus Ostwestfalen mit leeren Händen antreten. Mut machen dem Trainer natürlich die letzten Auftritte in Vorbereitungsspielen: Nach mäßigen ersten Tests wurde sowohl der FC Arsenal II (5:0) als auch der FC Augsburg (2:1) geschlagen. "Jetzt wollen wir auch in der zweiten Liga zeigen, was wir können."Beim Kader kann der neue Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Olli Hein (Knieverletzung) und Ersatzkeeper Bastian Lerch (Ellbogenverletzung) fallen weiter aus. Und auch Sven Kopp muss noch auf seinen ersten Zweitliga-Einsatz warten. Der Defensivspieler aus Waldeck (Kreis Tirschenreuth) plagt sich in letzter Zeit mit muskulären Problemen herum. Während der Woche konnte er zeitweise auch nur Einzeltraining machen. Auf jeden Fall fit ist Neuzugang Jonas Nietfeld.Eine wichtige Rolle im Team wird Andi Geipl zukommen. Der Mittelfeld-Malocher fordert vollen Zusammenhalt: "Jeder muss für jeden kämpfen, so wie wir es in der vergangenen Saison gemacht haben." Reinhängen werden sich alle Regensburger Akteure, schließlich wollen sie sich bei ihrem Trainer für den ersten Heimauftritt eine Woche später empfehlen. Am Sonntag, 6. August, gastiert der 1. FC Nürnberg in der Continental-Arena. Gegen den Club mit einem Pünktchen im Rücken aus dem ersten Spiel anzutreten, wäre gar nicht so schlecht.