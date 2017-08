Sport Regensburg

16.08.2017

Dass es auch kreativ sowie ohne Gewalt und Pyrotechnik geht, bewiesen die Fans des SSV Jahn Regensburg vor dem Pokal-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. "Gebt uns Inter Mailand her, Weiden ist kein Gegner mehr" prangte in großen Lettern vor der Regensburger Fankurve auf der Hans-Jakob-Tribüne.

Damit erinnerten die Anhänger an das Aufstiegsspiel des SSV Jahn vor exakt 50 Jahren: Durch einen 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Büchenbach stiegen die Oberpfälzer in die Regionalliga Süd auf. Eine Woche vor diesem entscheidenden Spiel hatte der Jahn einen Auswärtssieg bei der SpVgg Weiden gefeiert - unterstützt von 5000 Regensburger Fans. "Gebt uns Inter Mailand her, Weiden ist kein Gegner mehr" skandierten die Anhänger damals im Überschwang der Gefühle.Ein TV-Beitrag aus dem Jahr 1967 wurde zu Beginn der Choreographie auf der Videoleinwand übertragen. Mit einer fiktiven Eintrittskarte für ein Europapokal-Spiel gegen Inter Mailand am 20. September 2018 als Blockfahne schlugen die Jahn-Fans die Brücke zur Gegenwart. Um den Traum vom Europapokal Wirklichkeit werden zu lassen, müsste der aktuelle Zweitliga-Aufsteiger den DFB-Pokal gewinnen. Der erste Schritt ist mit dem 3:1-Sieg am vergangenen Samstag über Darmstadt immerhin geglückt. Am Sonntag, 20. August, folgt nun um 18 Uhr in der ARD-Sportschau die Auslosung zur 2. Hauptrunde. Ein bisschen träumen ist für die Jahn-Fans also weiterhin erlaubt. Bild: Leeb