Sport Regensburg

18.09.2017

55

0 18.09.201755

Die englische Woche hat‘s in sich: Nach der desillusionierenden Niederlage gegen Dynamo Dresden warten mit Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Eintracht Braunschweig (Samstag, 13 Uhr) zwei ambitionierte Teams auf den SSV Jahn. „Ich habe vor Dresden von einem bedeutenden Spiel gesprochen“, sagt Jahn-Trainer Achim Beierlorzer enttäuscht, den treuen Fans wieder nicht den ersten Heimsieg präsentieren zu können. „Die zwei nächsten sind ebenfalls wegweisend.“

„Egal ob auswärts oder daheim“

Funkel kündigt andere Fortunen an

100 Prozent Passquote

„Jedes Spiel ist anders“, versucht der fränkische Fußballlehrer die zwei Gesichter des SSV in der bisherigen Saison zu erklären, „eigentlich gehen wir in jedes Spiel mit der selben Bodenständigkeit, dass wir alles reinwerfen müssen, um zu gewinnen.“ Das habe gegen Darmstadt gut geklappt, zweimal auch auswärts. „Gestern war das in der ersten Halbzeit pari, wir haben ein paar Halbchancen gehabt, Dresden hat durch unsere Mithilfe die größte Chance des Spiels gehabt.“ Man dürfe halt solche Fehler wie vorm 0:1 nicht machen: „Sonst wird‘s schwierig.“Nach dem Doppelschlag mit dem strittigen Elfmeter habe sich Dresden mit seinen starken Defensivspielern hinten reinstellen können. „Insofern möchte ich es gar nicht festmachen an auswärts oder daheim, sondern an jedem einzelnen Spiel.“ Das Positive am gestrigen Spiel sei gewesen, dass keine weiteren Verletzten dazugekommen seien. Sebastian Freis soll als 19. Mann mitreisen, um auf der sicheren Seite zu sein. Jann George habe gestern wenig Begeisterung gezeigt bei seiner Auswechslung: „Ich mag emotionale Spieler“, sagt Beierlorzer über den Unmut der 9, „deswegen wird er sicher keine Denkpause bekommen“.„Wir haben aber schon überlegt, ob wir rein rotatorisch die Belastung so steuern, dass jetzt frische Spieler reinkommen können“, blockt Beierlorzer die Frage nach Änderungen aufgrund qualitativer Überlegungen ab. Die Kompaktheit habe ja in großen Teilen des Spiels gestimmt: „Da hatte Dresden auch keine großen Ideen.“ Nach der Regeneration habe man das Spiel im Video aufgearbeitet, besprochen, was anders gemacht werden müsse. „Dann schauen wir, dass wir‘s besser machen wie gestern“, sagt Beierlorzer, „das Tor nicht auf dem Tablett servieren, wie wir‘s gestern gemacht haben.“„Wir werden unsere Lehren aus der Niederlage ziehen“, fasst Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel die Erkenntnisse aus der 1:3-Niederlage bei Tabellenschlusslicht Fürth zusammen, „und gegen Regensburg wieder eine bessere Fortuna mit weniger Fehlern und möglicherweise anderem Personal sehen.“ Gegen den durchwachsen in die Spielzeit gestarteten Aufsteiger könne man Selbstvertrauen tanken. „Dann wird es ein anderer Auftritt sein als hier und heute.“ Mit den Außenverteidigern Alexander Nandzik und Marcel Hofrath stehen zwei Ex-U23-Fortunen beim Jahn unter Vertrag.„Zuhause ist da wieder richtig was los“, vermutet der Jahn-Coach eine andere Einstellung des gestolperten Tabellenführers. „Jetzt kann man sagen, da sind wir wieder bei uns, zuhause, Druck oder nicht.“ Das bedeute für den Gast aus Regensburg: „Wenn wir richtig gut gegen den Ball arbeiten, dann können wir Düsseldorf schon auch vor Probleme stellen, weil sie ja unbedingt gegen uns gewinnen müssen, um ihre Position gegen uns zu festigen – eine gute Ausgangsposition.“Es gebe keine Mannschaft in der Zweiten Liga, gegen die der Jahn nicht punkten könne: „Wir müssen stabiler werden, und wir müssen mutiger werden und noch mehr nach vorne spielen – aber die Kompaktheit ist der Schlüssel.“ Gefährlich sei das Aufbauspiel der Rheinländer: „Sie haben mit Adam Bodzek einen Spieler mit 100 Prozent Passquote“, warnt Beierlorzer. „Wir müssen aggressiv dran sein, Bälle erobern und nach vorne spielen.“Wie die Aufstellung bei den Hausherren aussieht, ist nach der Ansage Funkels erst recht offen: In Fürth ließ er Kapitän Oliver Fink 90 Minuten auf der Bank schmoren – beim Neusser gilt das Leistungsprinzip, nicht einmal der Kapitän hat seinen Platz sicher. Gebracht hat die Rochade in Fürth nichts, Funkel sprach von „kollektivem Versagen“. Bester Düsseldorfer: Torwart Raphael Wolf, der für den verletzten Michael Rensing durch die Luft segelte.