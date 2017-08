Sport Regensburg

Die Zweitliga-Saison geht schon wieder gut los: Vom Lob kann sich kein Aufsteiger etwas kaufen. Nach der selbst verschuldeten 1:2-Schlappe in Bielefeld zieht Jahn Regensburg trotz eines leidenschaftliches Fightes auch gegen den 1. FC Nürnberg den Kürzeren. Kevin Möhwalds Direktabnahme in der 75. Minute zum 1:0 reicht einem Club, der sich in der zweiten Halbzeit kaum mehr Chancen erspielte.

Nervöser Jahn-Beginn



Verbissene Partie

Nervöser Wiederbeginn Nürnberg

Langsam wird’s ein Spiel



Ein Unglück kommt selten allein

Prächtige Stimmung in der mit gut 15.000 Zuschauern ausverkauften Arena: Nürnberg singt sich warm auf der Nordtribüne, dagegen klingt die Kulisse auf der Hans-Jakob-Tribüne noch recht schüchtern. Ingolstadts Co-Trainer Michael Henke schaut sich einstweilen schon mal auf der Haupttribüne um – in zwei Wochen das nächste Derby im Audi-Sportpark. Dazwischen noch das DFB-Pokal-Duell mit Darmstadt 98: ein Auftakt nach Maß.Viel Engagement auf beiden Seiten, Tim Leibold mit dem ersten Versuch, Asger Sörensen wirft sich in den Schuss (3.). Sebastian Nachreiner bislang sehr aufmerksam, nah dran an Sebastian Kerk, der die drei Treffer der Nürnberger gegen Kaiserslautern vorbereitete. Erste Ecke für den Jahn, Pass von George – Mees‘ Kopfball geklärt (11.). Knoll zieht die Kugel auf den 11er, Adamyans Verlängerung zu ungenau. Zum ersten Mal muss der SSV-Keeper ernsthaft eingreifen, Nürnbergs Ballgewinn im Mittelfeld, steiler Ball, Pentke schneller als Mikael Ishak (12.).Da will der Club den Elfer, Schiri Hams Osmers zeigt nach Nandziks Tackling gegen Rurik Gislason nur auf den Eckpunkt, Pentke pflückt die Kugel herunter. Zu viele leichte Ballverluste des SSV in dieser Phase. Kerk mit dem Abschluss, Pentke zur Stelle (16.). Nandzik mit der Flanke von links, nächste Ecke: Nichts Halbes und nichts Ganzes, dafür der schnelle Tempogegenstoß gerade noch so abgefangen von Knoll (19.). Das macht Adamyan nicht schlecht, Scherenschlag zwischen zwei Nürnbergern, Keeper Thorsten Kerschbaum im Glück (21.). Gleich danach Ballgewinn Nandzik, Querpass auf Grüttner, der fast allein vorm Keeper den Ball verdaddelt (22.).Ganz schön verbissen, kaum eine Aktion, ohne dass sich zwei Gegenspieler in den Mann verbeißen – auf beiden Seiten. Zwei Ecken für den Club ohne Folgen (27.). Jahn-Angriffe bleiben bislang oft im Ansatz stecken, George antizipiert die Kugel im Mittelfeld, der Pass in die Spitze zu ungenau (28.) – und noch ein schneller Versuch, Mees bleibt stehen. Nach Seitenwechsel versucht es Kerk aus spitzem Winkel, Netzstange (30.). Eckenserie der Nürnberger, der SSV bekommt den Ball nicht mehr weg – schade, Knolls Befreiungsschlag prallt Mees zu weit von der Brust (33.).Nandzik erst mit dezentem Rempler erfolgreich, gibt den Ball aber gleich wieder ab, Pentke rettet zur Ecke: Georg Margreitter kommt frei zum Kopfball, knapp links daneben (37.). Regensburgs Angriffsversuche bleiben Stückwerk, kaum ist die Kugel mal am 16er, wird’s zu hastig, Geipl verstolpert (38.). Klasse Stellungsspiel Knoll, der den Pass in die Spitze abfängt, gleich selber marschiert, der Pass dann aber leider in des Gegners Beine (41.). Starke Aktion von George, der sich die Kugel holt, in den Strafraum marschiert, der Pass hat dann aber zu viel Effée (42.). Pünktlichst zur Pause.Zwei Konteransätze ohne Abschluss, es fehlt die ordnende Hand. Unverhoffte Gelegenheit, weil Keeper Kirschbaum den Ball loslässt, der umstellte George bekommt’s nicht auf die Reihe. Ballgewinn Geipl, missglückter Pass im Fallen (47.). Weiter Ball auf den freien Nandzik, der geht Richtung 16er und macht das denkbar Falsche: Lätscherter Schuss daneben statt Pass zu Grüttner oder Mees (48.). Jetzt mal ein weiter Ball auf Gislason, Nandzik verschätzt sich, Gislason mit Direktabnahme ins Nichts (52.).Da hat der Club den Konter fast schon verpennt, aber der Jahn bekommt bei dem langen Seitenwechsel kein Bein dazwischen, Leibold kann freigespielt am 16er abziehen, knapp rechts daneben (54.). Der Club wechselt den etwas unglücklich agierenden Gislason, auf seine Position rückt Edgar Salli (57.). Nürnberg übernimmt wieder klar die Regie, Ishak unterläuft die Flanke, wäre frei vor Pentke gewesen (58.). Dafür auf der anderen Seite die Mega-Chance für Mees, der freistehend den Ball im Strafraum serviert bekommt und ihn höchst unglücklich verstolpert (59.).Jetzt ist es schon eher ein Fußballspiel, gleich der Tempogegenstoß des Club, Flanke auf Salli, der kann den Kopfball nicht mehr kontrollieren (60.). Große Aufregung allenthalben: Erst fordern die Jahn-Fans den Handelfmeter, dann die Nürnberger und der Jahn-Konter endet im Abseits (61.). George wühlt sich durchs Mittelfeld, dabei lässt ihn Eduard Löwen über die Klinge springen, Gelb (66.) – der anschließende Freistoß suboptimal. Auch Ishak sieht Gelb, nachdem er Nachreiners Konter im Ansatz erstickt – diesmal starker Freistoß in die Spitze, Grüttner verfehlt knapp (67.).Ja, klar, die Großchance für den SSV, George verpasst knapp und wälzt sich am Boden, dafür bekommt er den Elfer freilich nicht – dafür Nandzik Gelb, weil er sich die Kugel zu robust zurückholt (69.). Köllner bringt nochmal Verstärkung, den schnellen Cedric Teuchert für Ishak (72.). So, auch Beierlorzer sieht Handlungsbedarf, Bene Saller für Nachreiner, der wohl beim Foul was mitbekommen hat. Und da ist wieder die garantierte Pentke-Einlage: Abschlag in den Himmel, und das fast an der Mittellinie.Das Tor fällt dann aber anders: Valentini geht rechts durch, Flanke auf Kevin Möwald, der aus 16 Metern abzieht, der Ball schlägt links unten ein, 0:1 (78.). Da wird’s Zeit, Jonas Nietfeld bekommt die Chance für den glücklosen Mees (80.). Seine erste Aktion, ein Kopfball, der zur Ecke geblockt wird. Und Markus Palionis soll jetzt mit der Birne das vollbringen, was dem aufopferungsvoll kämpfenden George versagt blieb. Der Club lauert auf Konter, der Jahn kann das bislang mit den letzten Körnern verhindern.Nachdem ein Foul an Nandziks ungeahndet bleibt, grätscht Grüttner zu beherzt in Ball und Mann und sieht Gelb (86.). Sinnentleerter Freistoß Geipl, der querlegt, daraus fast der Konter, Pentke ist heraußen, schlägt aber unbedrängt ins Aus (90.). Im hektischen Schlussakkord schließt Nietfeld Adamyan am Fünfer an und beim allerletzten Pass fehlt eine Schuhspitze, aber dann ist Schluss, der nächste unglückliche Nuller aus Regensburger Sicht.Am kommenden Wochenende kann der SSV Jahn gegen Liga-Kollegen Darmstadt zumindest etwas für die Kasse tun:önnte sich Regensburg Selbstbewusstsein für das Derby in Ingolstadt holen.