Sport Regensburg

30.05.2017

210

0 30.05.2017210

Von Josef Maier

Heiko Herrlich war es völlig egal. "Nennen Sie es Überraschung, Sensation oder Wunder, es trifft alles zu, wenn wir aufsteigen", sagte der Jahn-Trainer vor dem ersten Relegationsspiel. Falsch, Herr Herrlich! Es ist mehr, es ist ein sensationelles Wunder. Die ganze Republik schaute am Dienstagabend zur besten Sendezeit zu, wie die kernigen Oberpfälzer die "Löwen" durch die Arena trieben. Eine Mannschaft mit so einer klaren Spielstruktur, das ist Fußball.Die Jahn-Profis verdienen einen Bruchteil dessen, was die Möchtegern-Stars von 1860 einstreichen. Anderswo gescheiterte Spieler wie Kolja Pusch oder Andi Geipl zeigen an der Donau ihre Stärken. Herrlich hat mit seiner ruhigen, klaren Ansprache den besten Draht zu den Kickern. Vergangene Saison spielte der Jahn noch in Schalding, Buchbach und Schweinfurt, jetzt geht's nach Berlin, Hamburg und Nürnberg.Die Sechziger sind wieder da angekommen, wo sie Anfang der 1990er Jahre waren. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Fans sogar froh sind, endlich wieder in ihr geliebtes Grünwalder Stadion zu dürfen. Vor ein paar Monaten redete der Investor noch von der Champions-League, jetzt wartet Bremen II auf einem Nebenplatz des Weserstadions. Der Auftritt der Mannschaft auf dem Platz und das absolut beschämende Verhalten vieler Fans in der Nordkurve spiegeln nur das Chaos im ganzen Verein wider. Kaum ein Spieler identifiziert sich doch mit diesem Traditionsclub. Ob die Tränen der Enttäuschung da echt waren? Die Karawane der Versager zieht weiter. Einen Klub sportlich so herunterzuwirtschaften, dazu gehört jede Menge Dilettantismus. Was am Dienstag passierte, kann man Desaster, Katastrophe oder Frechheit nennen - es trifft alles zu.josef.maier@oberpfalzmedien.de