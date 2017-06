Sport Regensburg

Zunächst am Samstag die Regensburger Laufnacht, dann 24 Stunden später die Sparkassen-Gala - das Uni-Stadion in Regensburg bot an zwei Tagen hochklassige Leichtathletik-Wettkämpfe. Im Blickpunkt stand mit Corinna Schwab auch eine Athletin aus der Oberpfalz.

Die 400-Meter-Läuferin vom TV 1861 Amberg zeigte am Samstag eine starke Leistung. Die 18-Jährige, die vor einer Woche in München bereits in 54,03 Sekunden überzeugt hatte, steigerte sich auf 53,55 Sekunden und lag deutlich unter der geforderten EM-Norm (54,40). Damit belegt Schwab aktuell den vierten Platz in der DLV-Bestenliste der Frauen."Ich wollte auf eine Zeit von 53,7 oder 53,8 angehen. Dass es jetzt 53,5 geworden sind, kam überraschend", meinte die Ambergerin gegenüber dem Online-Portal "Leichtathletik.de". Sie habe schon zuletzt in München geahnt, "das war noch nicht alles". Auch jetzt traue sie sich noch eine weitere Steigerung zu. Neben Schwab nutzten weitere Lauftalente die guten Bedingungen bei der Laufnacht und erfüllten die Norm für die U20-EM in Grosseto (Italien).Bei der Sparkassen-Gala lieferte Aleixio Platini Menga die wertvollste Leistung ab. Der 200-Meter-Läufer aus Leverkusen absolvierte die 200 Meter in 20,36 Sekunden und unterbot damit knapp die WM-Norm (20,40). Julian Reus, deutscher Rekordhalter über 100 Meter, kam in einem anderen Lauf auf 20,63 Sekunden. Für einen einheimischen Sieg sorgte Julia Kick. Die Regensburgerin gewann über 1500 Meter (4:12,71). Corinna Schwab ging in einer 4 x 400-Meter-Staffel der U20 an den Start. Diese blieb mit 3:39,93 Minuten deutlich unter der EM-Norm (3:41,00).