Sport Regensburg

31.08.2017

Marco Grüttner bleibt dem SSV Jahn mindestens bis 2019 erhalten. Der 31-jährige Stürmer führt die Jahnelf seit Saisonbeginn als Kapitän aufs Feld.

Mit Marco Grüttner verlängert ein wichtiger Eckpfeiler seinen Vertrag über die Saison2017/18 hinaus. „Marco ist einer unserer Schlüsselspieler. Er geht auf dem Platz und neben dem Platz vorbildlich voran, lebt unsere Spielidee und unsere Clubidentität vor. Folgerichtig wollten wir ihn über die laufende Saison hinaus an den SSV Jahn binden und sind sehr glücklich, dass dies nun auch frühzeitig gelungen ist“, äußert sich Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller zu Grüttners Vertragsverlängerung.Grüttner wechselte im Sommer 2016 zum SSV Jahn und entwickelte sich sofort zumStamm- und Führungsspieler. In der zurückliegenden Aufstiegssaison war er mit 13 Tref-fern bei 36 Einsätzen der Top-Torschütze der Jahnelf. Zudem legte er seinen Mitspielernfünf weitere Tore auf. Vor Beginn der laufenden Spielzeit wählten ihn seine Kollegenmit großer Mehrheit in den Mannschaftsrat und Achim Beierlorzer bestimmte den Mit-telstürmer schließlich zu seinem Kapitän. Grüttner rangiert nach vier Spielen auf Rang17 der „Lauftabelle“ (45,34 km) in der 2. Bundesliga. Zudem verbuchte der Mittelstür-mer bereits drei Torvorlagen in der Liga (Platz 2) sowie einen eigenen Treffer im DFB-Pokal.Marco Grüttner blickt mit viel Vorfreude auf die weitere Zeit beim SSV voraus: „MeineFamilie fühlt sich in Regensburg sehr wohl und ich bin einfach glücklich darüber, dass ichauch über die Saison hinaus für den Jahn auflaufen werde. Gerade vor unseren Fans in der Continental Arena zu spielen, ist nach wie vor ein ganz besonderes Gefühl für mich.“ Für die laufende Saison peilt er vor allem ein Ziel an: „Ich bin überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt gemeinsam schaffen können. Dafür werde ich alles geben.“