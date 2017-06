Sport Regensburg

06.06.2017

Aufsteiger SSV Jahn Regensburg muss Leistungsträger Kolja Pusch ziehen lassen, dafür kommt Stürmer Jonas Nietfeld. Der 24-jährige Pusch wechselt zum Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim.

Offensive wird belebt

Entscheidung nachvollziehbar

Der Mittelfeldspieler bekommt einen Dreijahresvertrag. Pusch war im Januar 2015 aus Chemnitz zum SSV Jahn gekommen. Nietfeld war in der vergangenen Saison für den Drittligisten FSV Zwickau aktiv und unterschrieb beim SSV Jahn einen Vertrag bis Sommer 2019. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir speziell in dieser Saison als Team geleistet haben. Meine Zeit beim Jahn war sehr bewegt, der Verein hat sich super entwickelt", sagte Pusch, der eine starke Saison spielte. Beim 2:0 im Rückspiel der Relegation gegen den TSV 1860 München hatte er das Führungstor der Regensburger markiert.Nietfeld soll die Offensive der Oberpfälzer beleben. "Jonas ist ein junger, moderner Stürmer, dem wir den Entwicklungssprung auf Zweitliganiveau zutrauen. Neben seinen offensiven Qualitäten hat Jonas vor allem auch in der Arbeit gegen den Ball seine Stärken", sagte Geschäftsführer Christian Keller. Für Pusch war auch eine Verlängerung beim SSV Jahn denkbar: „Mit Kolja bestand ein gemeinsames Verständnis, im Aufstiegsfall grundsätzlich gerne weiter zusammenarbeiten zu wollen, das dann auch von beiden Seiten entsprechend kommuniziert wurde. Als etablierter und ambitionierter Zweitligist kann der FC Heidenheim Kolja aber natürlich nochmals ganz andere Perspektiven bieten. Kolja wollte diese Chance für den nächsten Schritt in seiner persönlichen Entwicklung jetzt unbedingt ergreifen.Diese Entscheidung ist nachvollziehbar und akzeptabel“, erklärt Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn. Kolja Pusch war im Januar 2015 aus Chemnitz zum SSV Jahn gewechselt. Er verlässt den Jahn mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich bin sehr stolz auf das, was wir speziell in dieser Saison als Team geleistet haben. Meine Zeit beim Jahn war sehr bewegt, der Verein hat sich super entwickelt.“