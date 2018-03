Sport Regensburg

Markus Palionis (30) hat beim SSV Jahn Regensburg einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Der Innenverteidiger spielt seit 2014 für den Fußball-Zweitligisten.

Mitten im Abstiegskampf setzte Markus Palionis im Frühjahr 2015 ein Zeichen: Er verlängerte seinen auslaufenden Vertrag beim SSV ligaunabhängig – und das mit eindrucksvollen Worten: „Ich werde bis zum letzten Tag alles in meiner Macht stehende tun, damit wir uns diesen großen Traum [vom Klassenerhalt] erfüllen. Sollten wir unser Ziel aber verpassen, will ich unbedingt beim Wiederaufbau mithelfen." Palionis hielt Wort. Nach dem Abstieg in die Regionalliga führte er die Jahnelf, nicht zuletzt auch mit entscheidenden Toren in den Schlüsselspielen in Burghausen und Fürth, als Kapitän zurück in die 3. Liga und von dort in die 2. Liga.„Der sportliche Erfolg des SSV Jahn der vergangenen drei Spielzeiten ist ganz eng mit dem Namen Palionis verbunden“, sagt Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. „Markus hat sich beim Abstieg in 2015 seiner Verantwortung gestellt, war der Schlüsselspieler schlechthin für den direkten Wiederaufstieg und prägt unsere Mannschaft bis heute mit seinem unbändigen Willen, seiner Siegermentalität und seinen Führungsqualitäten. Der SSV Jahn kann sich glücklich schätzen, eine Persönlichkeit wie Markus Palionis in seinen Reihen zu wissen.“Seit seiner Verpflichtung im Herbst 2014 stand Markus Palionis in der Regionalliga, der3. Liga und der 2. Liga für den SSV Jahn auf dem Platz. Auch alle vier Relegationsspielebestritt der 30-jährige Litauer (zwei Länderspiele für sein Heimatland). Seinen insgesamt 71 Pflichtspielen im Jahn-Trikot hätte Palionis bereits einige weitere hinzugefügt, hätte er sich zu Beginn der vergangenen Saison nicht eine schwere Knieverletzung zugezogen, die ihn bis weit in die Rückrunde zum Zusehen zwang. Erst beim wichtigen letzten Heimspiel in der 3. Liga gab er sein Startelf-Comeback gegen den Chemnitzer FC.„Natürlich möchte ich in Zukunft sportlich wieder eine größere Rolle spielen und dem Jahn auch auf dem Rasen dabei helfen, sich in der 2. Liga zu etablieren“, erklärt Palionis, der weitere Argumente für die Verlängerung anführt: „Es ist schön zu sehen, was in den vergangenen Jahren in der Mannschaft, aber auch im gesamten Club aufgebaut wurde. Viele kleine und große Entwicklungen zeigen in die richtige Richtung. Zudem sind der SSV Jahn und Regensburg inzwischen ein Teil von mir und meiner Familie, wir sind hier verwurzelt und fühlen uns einfach sehr wohl.“