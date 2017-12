Nikolauslauf in Regensburg

04.12.2017

Nur eine Woche nach seinem Wettkampf-Comeback nach viermonatiger Wettkampfpause, stellte sich Maximilian Zeus von der DJK Weiden der Konkurrenz beim Nikolauslauf der LG Telis Finanz Regensburg. Dabei galt es für die Läufer auf der 10-Kilometer-Strecke einen etwa 1,6 Kilometer langen Rundkurs sechs Mal zu absolvieren. Sofort nach dem Startschuss bildete sich eine sechsköpfige Gruppe, der auch der deutsche 10 000-Meter- Meister Simon Boch und der Marathon-Olympiateilnehmer Philipp Pflieger angehörten. In den ersten drei von sechs Runden konnte Zeus deren Tempo gut folgen und passierte nach etwa 15:20 Minuten die 5-Kilometer-Marke. Danach wurde das Tempo in der Gruppe nach und nach erhöht, wodurch Zeus den Anschluss verlor und fortan auf sich alleine gestellt war. Schlussendlich reichte es für ihn deshalb nicht ganz für eine Zeit unter 31 Minuten und er passierte die Ziellinie nach 31:10 Minuten. Damit belegte er Rang sieben. Es war somit ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. "Ich hätte die Gruppe eine Runde länger halten müssen, um dann mit Philipp Pflieger und Jonas Koller zusammen laufen zu können. Leider hat das nicht geklappt, aber die Zeit stimmt mich positiv für die nächsten Wochen", sagte Zeus.

Gut aufgelegt zeigten sich auch Korbinian Völkl und Markus Legat. Völkl startete beim 5 Kilometer-Lauf und konnte lange mit der Spitzengruppe mithalten. Er belegte nach sehr guten 15:11 Minuten im starken Feld Platz 8. Auch bei Markus Legat (TB Weiden) macht sich ein Aufwärtstrend bemerkbar. Über 10 Kilometer erreichte er mit einer Zeit von 34:19 Minuten Platz 16.