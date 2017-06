Sport Regensburg

02.06.2017

14

0 02.06.201714

Markus Ziereis (24) aus Neukirchen-Balbini (Kreis Schwandorf) trägt auch in der kommenden Saison das Trikot des SSV Jahn Regensburg, meldet der Verein in einer Pressemitteilung. Er verlängert seinen Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018.



Seit 2015 in Regensburg

Comeback nach Sommerpause

Kurz nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga meldet der SSV eine weitere Vertragsverlängerung: Stürmer Markus Ziereis schnürt seine Fußballschuhe weiter für den Jahn. Der 24-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag bis Ende Juni 2018. „Markus hatte in dieser Saison extremes Verletzungspech. Für uns stand trotzdem fest, dass wir ihn unbedingt beim Jahn halten wollen. Neben seinen sportlichen Qualitäten ist er mit seinem persönlichen Auftritt auch eine Identifikationsfigur für den Jahn“, sagt Geschäftsführer Christian Keller.Im Sommer 2015 ging Ziereis zum Jahn. Er wurde Stammspieler, bestritt 31 von 34 Partien in der Regionalliga Bayern und beide Relegationsspiele gegen den VfL Wolfsburg II. Mit 19 Toren war der gebürtige Rodinger am direkten Wiederaufstieg der Jahnelf in die 3. Liga beteiligt.Wegen einer Schambeinentzündung verpasste er dann die Sommervorbereitung und den Saisonstart. In der Bayernliga Süd kämpfte Ziereis sich über die zweite Mannschaft des SSV Jahn zurück und zeigte seinen Torinstinkt: 14 Treffer in sieben Spielen. In der 3. Liga kam er regelmäßig zu Kurzeinsätzen, bis er sich am 26. Spieltag schwer am Ellenbogen verletzte und deshalb operiert wurde – das bedeutete das Saison-Aus für den Stürmer.Mittlerweile arbeitet Ziereis an seinem Comeback, um nach der Sommerpause wieder voll angreifen zu können. Für die neue Saison ist er optimistisch: „Ich freue mich riesig, weiterhin ein Teil der Jahn-Familie zu sein. Ich bin in der Region zu Hause, der Jahn ist mein Verein. Gemeinsam haben wir in den vergangenen zwei Jahren enorm viel erreicht. Es ist ein Traum für mich, diesen Weg auch in der 2. Bundesliga mitzugehen.“