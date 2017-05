Sport Regensburg

Einigen Spielern des SSV Jahn Regensburg war die ausgiebige Feierei nach dem sensationellen Zweitliga-Aufstieg deutlich anzusehen. Sonnenbrillen gehörten bei der Sause mit den Fans auf dem Haidplatz am Mittwochabend zur Standardausstattung. Bei einigen hatte zudem die Stimme schon gehörig gelitten. Keine Probleme am Mikrofon hatte Markus Ziereis (Dritter von rechts) aus Neukirchen/Balbini alias Mike Krüger. Der Stürmer bewies außerordentliche Entertainer-Qualitäten und zog so einige "Nippel durch die Laschen". Auf der Luftgitarre begleitete ihn Alexander Nandzik (Fünfter von rechts), der sich als wahres Feier-Biest präsentierte und für jeden Spieler oder Trainer ein eigens kreiertes Lied parat hatte. Nach durchzechter Nacht und dem Empfang in der Stadt konnten sich die Kicker erholen - ehe es am Donnerstagmorgen weiter nach Mallorca ging. Nandziks Motto: "Malle ist nur einmal im Jahr." Bild: fle