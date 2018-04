Sport Regensburg

06.04.2018

3

0 06.04.2018

Kaiserslautern. Der Tabellenfünfte Jahn Regensburg tritt am Sonntag, 13.30 Uhr, beim Tabellenletzten an. Leichtes Spiel? Von wegen: In der "Frontzeck-Tabelle" belegt der 1. FC Kaiserslautern mit 16 Punkten aus neun Spielen Platz 2. Das weiß auch Jahn-Trainer Achim Beierlorzer. "Wir dürfen auf gar keinen Fall diese Mannschaft unterschätzen", erklärt er. Man wolle mit den bekannten Tugenden die drei Punkte für sich verbuchen: "Das können wir schaffen." Schaffen müssen das die Oberpfälzer ohne den Gelb-gesperrten Kapitän Marco Grüttner und den angeschlagenen Andi Geipl. Chancen für ein Comeback habe Wastl Nachreiner. Trotz 4:1-Erfolgs in Duisburg erwartet FCK-Coach Michael Frontzeck ein schwieriges Spiel. Aber: "Die Mannschaft hat das zuletzt gut gelöst, und das wollen wir auch am Sonntag."

___Weitere Informationen im Internet: