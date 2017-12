Sport Regensburg

Beim Blick auf die Tabelle der letzten vier Spieltage müssen sich Fans des SSV Jahn Regensburg die Augen reiben: Der Aufsteiger thront nach zehn Punkten (drei Siege, ein Remis) ganz oben in der 2. Bundesliga. Und deswegen herrscht in der Oberpfalz nun Euphorie pur? "Unsere Mannschaft hat ein klares Selbstverständnis. Diese Serie verleiht uns Selbstvertrauen, aber kein Spieler hebt deswegen ab", sagte Coach Achim Beierlorzer am Freitag. Stattdessen soll der Lauf auch am Sonntag (Anstoß um 13.30 Uhr) beim zuletzt arg schwächelnden Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 fortgesetzt werden. "Neun Spiele ohne Sieg sind hart, aber die Truppe von Torsten Frings ist personell überragend besetzt." Aber auch Beierlorzer kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Asgar Sörensen ist wieder einsatzbereit und auch der angeschlagene Joshua Mees sollte am Böllenfalltor auflaufen können. Nur Sven Kopp aus Waldeck (Kreis Tirschenreuth) muss wegen einer neuerlichen Muskelverletzung passen. "Das ist äußerst ärgerlich", sagte Beierlorzer.