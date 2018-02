Sport Regensburg

02.02.2018

Beschränkt man die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga auf die letzten neun Spiele, thront der SSV Jahn Regensburg ganz oben. Jetzt aber geht es zum Angstgegner.

Wenn der zuletzt überragende Innenverteidiger Marvin Knoll ans Hinspiel gegen Mit-Aufsteiger Holstein Kiel denkt, wird ihm ganz flau im Magen. "Wir waren bislang in keinem Spiel über 90 Minuten die schlechtere Mannschaft - außer gegen Kiel. Das war die verdienteste aller bisherigen Niederlagen", sagt der Regensburger Torschütze beim 1:2 in der Continental-Arena dem Kicker."Es diesmal besser zu machen, ist ganz sicher ein großer Teil unserer Motivation", sagt Jahn-Trainer Achim Beierlorzer vor dem Duell am Samstag (Anstoß um 13 Uhr) im hohen Norden. Der Trainer weiß, dass sich der Jahn schon eine Etage tiefer selten mit Ruhm gegen die "Störche" bekleckerte. Allgemein aber schlagen die Zweitliga-Aufsteiger bisher eine scharfe Klinge: Kiel (3.), MSV Duisburg (5.) und eben der SSV Jahn (7.) stehen allesamt in der oberen Tabellenhälfte - wobei das formstärkste Team der Liga in der Oberpfalz beheimatet ist. Sechs Siege, zwei Remis und eine Niederlage verbuchte der SSV in den letzten neun Spielen.Dagegen tritt Überraschungs-Herbstmeister Holstein Kiel etwas auf der Stelle. Die "Störche" von Trainer Markus Anfang sind seit November sieglos und mauserten sich mit sechs Punkteteilungen in den letzten sieben Spielen zu den Remis-Königen der Liga. "Kiel verfügt über eine aggressive Defensive und viel Schnelligkeit in der Offensive. Da reicht es nicht, den Fokus allein auf Top-Torjäger Marvin Duksch zu richten", warnt Beierlorzer vor dem Zehn-Tore-Mann. Die Regensburger bleiben ihrer bisherigen Linie treu und konzentrieren sich nur auf die eigene Leistung. "Wir bleiben bodenständig und wissen, dass der Klassenerhalt ein sensationeller Erfolg für uns wäre. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Mit aktuell 32 Punkten steigen wir sang- und klanglos ab. Da sollten schon noch ein paar hinzukommen", kommentierte Beierlorzer die euphorisierten Stimmen aus dem Regensburger Umfeld genervt.Seine Truppe wisse genau, dass sie Ingolstadt beim 3:2-Sieg vor Wochenfrist "nicht aus dem Stadion gespielt hat, sondern auch eine große Portion Glück hatte". Für den gelbgesperrten Linksverteidiger Alexander Nandzik böten sich dem Coach gleich mehrere Alternativen. Am wahrscheinlichsten erscheint ein positionsgetreuer Wechsel zu Marcel Hofrath.