Sport Regensburg

24.09.2017

24.09.2017

Der Knoten ist geplatzt: Im vierten Spiel in der Continental-Arena feierte des SSV Jahn Regensburg den ersten Heimsieg der aktuellen Zweitliga-Saison. 2:1 hieß es nach 90 Minuten gegen Eintracht Braunschweig, das sich durch drei Platzverweise selbst dezimierte. "Wenn wir dieses Spiel heute nicht gewonnen hätten, dann hätte ich das Stadion abgebrannt", fauchte Marvin Knoll nach Schlusspfiff. Legt man dieser Androhung allein die zweite Spielhälfte zugrunde, wird jeder der 8432 Zuschauer dem Innenverteidiger beipflichten. Der Jahn drehte mit einer famosen Aufholjagd den 0:1-Pausenrückstand durch Joseph Baffo (42.) nach einer zunächst ganz schwachen Darbietung.

"Das Gesicht, das wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, das ist nicht das Gesicht des SSV Jahn. Fehlpässe en masse, falsche Laufwege, keine Chancen, kein Selbstvertrauen", grantelte Trainer Achim Beierlorzer. Deswegen drehte der Coach in der Halbzeit den Lautstärke-Regler seiner Ansprache deutlich nach oben. "Wenn wir nicht an uns glauben, wer soll es denn dann tun?" Und Beierlorzer hatte mit einem Glücksgriff großen Anteil am Erfolg des Jahn. Er beorderte den Flügelstürmer Sebastian Stolze anstelle von Benedikt Saller auf die Rechtsverteidigerposition. Mit seinem Pendant Alexander Nandzik auf links wirbelte er die Eintracht-Defensive an den Rand eines Drehwurms. Die Treffer von Marco Grüttner (47.) per Kopf und Jonas Nietfeld (78.) per Scherenschlag waren die logische Konsequenz des Jahn-Sturmlaufs.. "Normalerweise müssen wir denen vier oder fünf Buden einschenken", zürnte Knoll über einen Gegner, der am Ende nur mehr acht Spieler auf dem Feld hatte.Salim Khelifi (29./Rot wegen rohem Spiel), Maximilian Sauer (64./Rot nach einer Tätlichkeit) und Mirko Boland (90./Gelb-Rot) waren beim Schlusspfiff schon unter der Dusche und sorgten für viel Freiraum auf dem Spielfeld. "Glückwunsch an Achim und den Jahn, aber wir haben uns heute durch Undiszipliniertheiten selbst geschlagen", gab sich Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht nach der Partie kleinlaut.