„Die Situation annehmen“, fordert SSV-Trainer Beierlorzer von seinen Jungs im hessischen Schneegestöber.

Nach der 10-Punkte-Serie in vier Spielen ist heute wegen des verletzten Andreas Geipl (Innenbandanriss) eine Veränderung für Jahn-Trainer Achim Beierlorzer unausweichlich: Vor Philipp Pentke verteidigen Alexander Nandzik, Benedikt Gimber, Sebastian Nachreiner und Benedikt Saller. Marvin Knoll rückt mit Marc Lais auf die Doppel-6. Jonas Nietfeld, Sebastian Stolze und Sargis Adamyan machen sich auf die Suche nach der Lücke und Kapitän Marco Grüttner.Der SV Darmstadt 98 will heute unbedingt zwei Korrekturen in die Tat umsetzen: Da sang- und klanglose Ausscheiden im DFB-Pokal in Regensburg und das Ende der Sieglosserie seit dem siebten Spieltag. Trainer Thorsten Frings fordert von seinen Stars um Hamit Altintop, Kevin Großkreutz (auf der Bank) und dem Ex-Regensburger Wilson Kamavuaka einen Heimsieg.