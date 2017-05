Sport Regensburg

Große Sprüche gibt's nicht. Große Drohungen Richtung Gegner schon gar nicht. Die Abteilung Attacke gibt es bei Jahn-Trainer Heiko Herrlich immer nur auf dem Platz. Und auch da sagt der Coach vor dem Relegations-Rückspiel am Dienstag (18 Uhr/ARD) bei 1860 München: "Wir müssen ja nicht gleich in den ersten fünf Minuten ein Tor schießen."

Alles in Rot Auch der Verein macht mit: Die Regensburger Ultras haben alle Anhänger dazu aufgerufen, am Dienstag zum Rückspiel in München in roter Kleidung in der Allianz-Arena zu erscheinen. "Damit wollen die Fans auch zeigen, dass sie geschlossen hinter der Mannschaft stehen", sagte Pressesprecher Martin Koch am Montag.



Etwa 5000 Karten für das Spiel in München wurden in Regensburg verkauft. Am Spieltag sind noch etwa 2000 Gästetickets an den Tageskassen zu haben. Zur Partie werden mehr als 60 000 Fans erwartet. (mr)

Fakt ist aber, dass der Drittliga-3. beim Zweitliga-16. nach dem 1:1 im Hinspiel auf jeden Fall treffen muss. Für Angreifer Erik Thommy ist das ohnehin kein Thema: "Wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Tor schießen, und dann wird es schwer für die Löwen."Vielleicht kann da auch Jann George wieder mithelfen. Der Stürmer fiel am Freitag wegen einer Zerrung kurzfristig doch noch aus. "Dieses Mal bin ich optimistisch, dass er dabei ist", sagte Herrlich am Montag bei der Abschlusspressekonferenz in Regensburg. Danach machte sich der Tross aus der Oberpfalz auf nach München - und auch auf in eine etwas andere Fußballwelt. Die Jahn-Kicker absolvierten das Abschlusstraining in der Allianz-Arena. "Dabei geht es auch darum, die Gegebenheiten kennenzulernen", sagte Herrlich. Den Platz, die Kabinen, "damit für die Spieler am Spieltag nicht alles neu ist und sie nicht zu sehr beeindruckt sind".60 000 Zuschauer im Stadion kann man aber nicht simulieren. Dass die prächtige Kulisse seine Spieler beeindrucken oder gar beeinträchtigen wird, glaubt Herrlich dennoch nicht: "Meine Spieler wachsen an ihren Aufgaben." Das hätten sie in dieser Saison immer wieder bewiesen. Er erwarte auch Räume auf dem Spielfeld für seine Kicker: "Ich glaube nicht, dass sich die Sechziger zu Hause hintenreinstellen werden."Zuversichtlich stimmt den Coach auch die Einstellung seiner Spieler. Im Hinspiel hätten sie 71 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, auch spielerisch dominierten sie die "Löwen" vor allem in der ersten Hälfte. Ob der Waldecker Sven Kopp nach seiner Schulterverletzung in München erneut im Kader steht, wollte Herrlich noch nicht sagen: "Sven hat in dieser Saison viele gute Spiele gemacht. Ich werde da mal noch das Abschlusstraining abwarten." Danach wird der Trainer die Anfangself bestimmen, "wobei mit der Aufstellung von Freitag zu rechnen ist", meinte Herrlich.Eine forsche Ansage gab es dann doch noch aus Regensburg, aber nicht vom Coach. Marvin Knoll formulierte das Motto ganz einfach: "Volle Attacke! Voller Angriff!"