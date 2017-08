Sport Regensburg

04.08.2017

1403

04.08.2017

Beim Fußball hört sich der Spaß auf: Zwei Tage vor dem Zweitliga-Derby gegen den 1. FC Nürnberg muss sich der in Vohenstrauß aufgewachsene Vorstand des Jahn-Investors Global Sports Invest AG fragen: "Kann ich riskieren, mir das Spiel anzuschauen?"

Noch keine Akteneinsicht

Ich würde gerne ein schönes Derby sehen, entscheidend ist doch, ob die Mannschaft am Sonntag gewinnt. Philipp Schober, Vorstand des Jahn-Investors

Weiden/Regensburg. "Sport ist Mord", hatte Winston Churchill, die dicke Zigarre im Gesicht, postuliert. So wörtlich würde Philipp Schober das geflügelte Wort des britischen Kriegspremiers gerne nicht nehmen müssen. Aber ein Schlüsselsatz im offenen Brief der Ultras lautet: "Der Investor darf sich an keinem Tag und in keiner Sekunde willkommen fühlen - weder im Jahnstadion noch in Regensburg", zitiert der 31-Jährige.Dabei brennt Schober auf das erste Heimspiel gegen den Club. Davon, dass er rund zehn Auswärts- und Heimspiele in der vergangenen Saison live miterlebte, nahm damals noch niemand Kenntnis. "Ich würde gerne ein schönes Derby sehen", sagt er, "entscheidend ist doch, ob die Mannschaft am Sonntag gewinnt." Das wiederum nehmen die Investoren-Gegner Schober so überhaupt nicht ab. Nicht nur die eingefleischten Fans, auch Präsidium und Management des Vereins bezweifeln, dass die Global Sports Invest AG nur hehre Interessen in Regensburg verfolgt. Mit dem Kauf von 90 Prozent der Anteile des in die Korruptionsaffäre verstrickten Bauteams Tretzel (BTT) - für "ein Vielfaches" des Angebots, das der Verein abgegeben habe, wie Sportchef Christian Keller sagte - erbt Schobers Unternehmen zumindest nominal die starke Stellung des angeklagten Mäzens.Nachhaltig den Wert des Vereins zu steigern, gab der Jungunternehmer als Ziel des Engagements seiner AG an. "Da spielen viele Emotionen und Fußballenthusiasmus mit", sagt der ehemalige Schüler der Jenaer Triathlon-Schmiede. Jetzt scheinen aber die jüngsten Veröffentlichungen über das Geschäftsgebaren des Jungunternehmers gerade diese Absichten stark in Zweifel zu ziehen.Laut der Staatsanwaltschaft München I seien gegen Schober mehrere Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung anhängig. Strafanzeigen seien in München, Weiden, Berlin und Osnabrück gestellt worden - unter anderem vom FC Bayern München. Tickets für Fußball- und Basketballspiele sollen nicht bezahlt worden sein. "Ich kann erst dann etwas dazu sagen, wenn meine Anwälte Akteneinsicht bekommen", sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Das gilt insbesondere auch für eine Anzeige, die bei der Staatsanwaltschaft Weiden vorliegen soll (vor Redaktionsschluss war dort niemand mehr zu erreichen).Inwieweit die jüngsten "Enthüllungen" mit der überaus klaren Ablehnung des Quereinsteigers vonseiten der Jahn-Verantwortlichen zu tun haben könnten, möchte Schober nicht kommentieren. Er habe bisher je zweimal mit Präsident Rothammer und Sportchef Keller gesprochen - "in angespannter Atmosphäre". Das Kind sei aber schon im März, nach Bekanntwerden der Anteilsübernahme, in den Brunnen gefallen. "Da wurde deutlich gemacht, dass der Verein keinen Investor möchte."Dabei widerspricht Schober keineswegs der offiziellen Jahn-Position: "Die 50+1 Regel hat eine absolute Berechtigung." Wie in einem Wirtschaftsunternehmen halte er es aber auch bei der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA für sinnvoll, über den Aufsichtsrat die offiziellen Gremien zu unterstützen. Aber soweit ist es noch nicht: "Stand heute sind wir immer noch kein Anteilseigner", erinnert Schober daran, dass nach Einreichung einer Klage von anderen Gesellschaftern das Aktienbuch noch nicht umgeschrieben sei.