Sport Regensburg

04.08.2017

82

0 04.08.201782

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen den Investor Philipp Schober vom Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg.

München. Es geht um den Verdacht auf Insolvenzverschleppung und Betrug, wie eine Sprecherin der Anklagebehörde am Freitag mitteilte. Zuerst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" über das Verfahren berichtet.Gegen den aus Vohenstrauß (Kreis Neustadt/WN) stammenden Unternehmer liegen mehrere Strafanzeigen vor; auch der FC Bayern München habe Anzeige wegen Betrugs erstattet. Unter anderem sollen Tickets für Fußball- und Basketballspiele nicht bezahlt worden sein. Schober kündigte auf Anfrage für Freitag eine Stellungnahme an.Das Engagement der Münchner Global Sports Invest AG um Vorstand Schober beim SSV Jahn steht unter besonderer Beobachtung nicht nur von Fans. Die Firma übernahm im Juni 90 Prozent der Anteile der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA vom Immobilienunternehmen Bauteam Tretzel (BTT), das in die Regensburger Korruptionsaffäre verstrickt ist.