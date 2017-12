Sport Regensburg

10.12.2017

Der VfL Bochum ist der "Serien-Killer". Nach fünf Spielen verliert der SSV Jahn Regensburg wieder einmal eine Zweitligapartie. Einer darf sich dennoch als Sieger fühlen.

Man darf nicht nur immer von Fairness reden, sondern muss das auch vorleben. Jahn-Stürmer Marco Grüttner

Es wurde hektisch, die Regensburger warfen alles nach vorne, bauten mächtig Druck auf. Und holten in der 90. Minute erneut einen Eckball heraus. Noch eine sehr gute Chance, um auszugleichen. Doch dann gab's plötzlich Abstoß für Bochum. Jahn-Kapitän Marco Grüttner hatte den Schiri darauf hingewiesen, als Letzter am Ball gewesen zu sein. Die Bochumer bedankten sich nach dem Spiel beim Stürmer auf Facebook für so viel Fairness. Grüttner sah sein Verhalten als selbstverständlich an: "Man darf nicht nur immer von Fairness reden, sondern muss das auch vorleben", fand der 32-Jährige nach der 0:1-Niederlage gegen die Westdeutschen beachtliche Worte. "Ich kann ja meiner Tochter nicht etwas von Fairness erzählen und verhalte mich dann nicht so."Es war eine richtig starke Aktion des Jahn-Angreifers nach der Partie. Vorher hatte er auf dem Feld auch einige gute Aktionen, wie die gesamte Regensburger Elf. "Aber wir sind halt kalt erwischt worden", analysierte Grüttner die ersten Minuten. Robbie Kruse, der australische Nationalspieler und Ex-Leverkusener, nutzte einen Stellungsfehler in der Jahn-Defensive und schloss seinen Alleingang erfolgreich ab. Die Gastgeber blieben danach trotzdem ruhig, sortiert und spielten sich erstaunlich selbstbewusst Möglichkeiten heraus. "Wir hatten viele Chancen, viele Ecken", meinte Grüttner. Die Statistik bemühte auch Coach Achim Beierlorzer: "Alle statistischen Daten sprechen für uns, nur die Tore nicht." Die Bochumer waren allerdings etwas, was in dem ganzen Zahlensalat nicht dokumentiert wird - sie waren clever. "Sie haben super verteidigt", lobte Grüttner den Gegner. Für Jahn-Keeper Philipp Pentke war entscheidend, dass das Gegentor schon so früh fiel. "Auf diesem Geläuf ist es schwer zu kombinieren." Eis und glitschiger Rasen machten den Spielern zu schaffen. Die Bochumer mussten nur hinten dichthalten und auf Konter lauern. Den einzig guten Gegenangriff versemmelten die Gäste kurz vor Schluss.Da waren die Bochumer einmal dem Abwehrduo Marvin Knoll und Sebastian Nachreiner enteilt. Ansonsten hatten die beiden alles im Griff. Nachreiner wollte sich die Partie danach auch nicht schlechtreden lassen: "Das war eine ordentliche Leistung von uns." Trainer Beierlorzer meckerte noch, dass seinen Jungs nach einem Ellbogencheck von Danilo Soares an Grüttner ein Elfmeter verweigert worden wäre. Die Wunde an der Augenbraue des Stürmers war auch nach Spielschluss deutlich zu sehen. Grüttner selbst wollte kein großes Thema daraus machen. "Das ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen. Wir haben es einfach nicht geschafft, ein Tor zu erzielen." Noch so ein fairer Volltreffer Grüttners.