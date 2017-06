Sport Regensburg

25.06.2017

25.06.2017

Patrik Džalto (20) unterschreibt einen neuen Einjahresvertrag beim SSV. Der Offensivspieler war 2016/17 an den Jahn ausgeliehen und wechselt nun fest zum SSV.

Vor knapp 12 Monaten schloss sich Patrik Džalto gegen Ende der Sommervorbereitung auf Leihbasis dem Drittligakader des SSV Jahn an. Nach acht Pflichtspieleinsätzen (sechs Mal in der 3. Liga und je einmal im DFB- sowie im Bayerischen Toto-Pokal) setzte ihn allerdings eine schwere Knieverletzung für den Rest der Spielzeit außer Gefecht. In der neuen Saison erhält Džalto die Gelegenheit, sich beim Jahn zu beweisen.