Sport Regensburg

04.08.2017

38

0 04.08.201738

Dieses Spiel zieht Nord- und Ostbayern in seinen Bann. Der Club gegen den Jahn. Der fränkische Altmeister beim aufstrebenden Neuling. Bei allem Respekt, der will sich richtig pushen lassen.

Posse um Albion Vrenezi

Ein großer Erfolg wäre ein Sieg. Club-Trainer Achim Beierlorzer

Geborren in Erlangen, da müsste eigentlich nur die Frage sein: Club-Fan oder doch Anhänger von Greuther Fürth? "Weder noch", sagte Achim Beierlorzer am Freitag. "Ich hatte es nicht so mit dem Fan-Dasein." Am Sonntag wäre es ja eh schlecht, wenn er glühender FCN-Fan wäre, denn dann trifft er mit dem SSV Jahn im Zweitliga-Schlager auf den fränkischen Traditionsclub. "Ich habe die Nürnberger jetzt zwei Mal gesehen", berichtete der Jahn-Trainer. "Gegen Gladbach und gegen Kaiserslautern. Das ist eine sehr kompakte Mannschaft." Der Respekt in Regensburg ist groß: "Lautern konnte die Nürnberger gar nicht in die Bredouille bringen", sagte der 49-Jährige weiter und wechselte dann vom Anerkennungs- in den Angriffsmodus: "Das wollen wir jetzt am Sonntag machen."Die Regensburger haben nach eigener Aussage die unglückliche Auftaktniederlage auf der Bielefelder Alm verarbeitet. "Wir waren konkurrenzfähig und wissen jetzt, was zweite Liga bedeutet", sagte Beierlorzer. Und er setzt auch ganz fest auf die eigenen Fans: "Was könnte den motivierender sein als ein ausverkauftes Haus" Gut 15 200 Zuschauer werden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den oberpfälzisch-fränkischen Vergleich live vor Ort verfolgen.Große Veränderungen im Team werde es nicht geben, sagte Beierlorzer. "Ich meine damit, es gibt jetzt keine vier Veränderungen." Aber am ein oder anderen Schräubchen im Mannschaftsgefüge wird er schon drehen. Nicht mit dabei sein wird Uwe Hesse, der sich im Training eine Außen und Innenbandverletzung zugezogen hat. Wieder voll im Training steht Sven Kopp. "Er ist voll belastbar. Wir wollen ihn so schnell wie möglich wieder an unser Niveau heranbringen", erklärte der Trainer. Am Samstag werde der Waldecker aber zunächst in der zweiten Mannschaft spielen, um Praxis zu sammeln.Eine Posse gibt es derzeit um Albion Vrenezi: Der dribbelstarke Neuzugang, der eine starke Vorbereitung gespielt hat, besitzt keine Spielerlaubnis, weil er wohl vor der Unterschrift beim Jahn auch bei einem anderen Klub einen Kontrakt unterschrieben hat. "Dieses Problem ist zwei, drei Wochen vor dem Saisonstart aufgetaucht und bislang nicht gelöst", erläuterte Beierlorzer. "Das liegt nicht in unserer Hand."Was am Sonntag auf dem Platz passiert, liegt sehr wohl in der Hand - oder besser - den Füßen der Regensburger. Ob denn ein Punkt gegen den Club für den Aufsteiger schon ein großer Erfolg wäre, wurde Beierlorzer dann noch gefragt. Dessen Konter: "Ein großer Erfolg wäre ein Sieg."