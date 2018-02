Vermischtes Regensburg

09.02.2018

Gegen 5.30 Uhr kam es auf der A3 bei Wörth an der Donau in Richtung Passau zu einem Unfall. Dieser sorgte für Verkehrsbehinderungen und Stau. Daraufhin ereigneten sich im morgendlichen Berufsverkehr gleich mehrere Folgeunfälle mit mehreren Fahrzeugen.

Auch auf der Gegenfahrbahn kam es später zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein Löschfahrezug der Feuerwehr soll laut Polizei in den Unfall involviert gewesensein. Ein Hubschrauber ist am Einsatzort. Laut Polizei gibt es 14 Verletzte. Davon ist eine Person schwer verletzt.Die Autobahn war für mehrere Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Aktuell ist die A3 auf Höhe der Anschlussstelle Wörth nur noch in Richtung Passau gesperrt. Wie lange die Sperrung noch dauert, kann die Polizei noch nicht sagen. In Richtung Regensburg wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es staut sich aber weiterhin. Für Autofahrer gilt weiterhin eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden.