Vermischtes Regensburg

14.07.2017

14.07.2017

Trotz Regentropfen hat Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in sichtlich bester Stimmung am Freitag die mittlerweile 15. Schlossfestspiele auf Schloss Thurn und Taxis eröffnet. Mit an ihrer Seite: Tochter Elisabeth, die gekonnt vor den Fotografen posierte. Diese hatten beim Festspielauftakt viel zu tun.

Neben Lokalprominenz ließen sich auch Auto-Königin Regine Sixt, Staatskanzlei-Chef Marcel Huber und Schauspielerin Monika Peitsch die monumentale Freilichinszenierung von Verdis "Aida" nicht entgehen. Die Staatsoper Prag bot eine beeindruckende Darstellung mit über 250 Mitwirkenden. Veranstalter Reinhard Söll musste dieses Mal erstmals krankheitsbedingt auf den Auftakt der Festspiele verzichten, wurde aber von Sohn Ludwig vertreten.In den kommenden eineinhalb Wochen werden zu elf Konzerten bis zu 30 000 Gäste erwartet. Das Programm bietet Abwechslung: Nach dem klassischen Auftakt folgen neben poppigeren Klängen von Sänger Ronan Keating, der italienische Alt-Rocker Zucchero und für kleine Gäste das Kindermusical "Ronja Räubertochter". Ein Höhepunkt für viele Fans bildet der Auftritt des britischen Rockmusikers Sting. Den krönenden Schlusspunkt setzt Startenor José Carreras im Rahmen seiner "Final World Tour - A Life in Music".