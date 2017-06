Vermischtes Regensburg

23.06.2017

2

0 23.06.2017

Unter dem Motto "Moderner Zahnersatz - hat Altbewährtes ausgedient?" widmet sich der 31. Oberpfälzer Zahnärztetag noch bis diesen Samstag am Universitätsklinikum Regensburg der zahnärztlichen Prothetik. Zum Auftakt am Donnerstag ging es erst einmal um ein sehr altes Gebiss - oder was davon übrig blieb.

Im Sektionsprotokoll

Sisi und Ludwig I: Schlechtes Gebiss Die Zahnschmerzen Ludwigs II. rührten von Parodontitis und Karies her. Auch wenn er sehr auf die allgemeine Körperhygiene achtete, so sehr vernachlässigte er seine Zähne, wie übrigens viele seiner Verwandten: Ludwigs Großcousine Sisi, Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898), erwähnte in einem Brief, dass sie sich nicht über die Zahnprobleme Ludwigs wundere, esse dieser doch nur süße Sachen, litt aber selbst an "schlechtem Zahnmaterial und zahlreichen Wurzelgranulomen". Und Ludwigs Großvater Ludwig I., quälten ein desolater Gebisszustand und frühzeitiger Zahnverlust. Manfred Zimmermann sprach in der Wehrmedizinischen Monatsschrift davon, Ludwig I. habe "sich ängstlich darum bemüht, mit krampfhaft nach unten gezogener Oberlippe seine Frontzahnlücken zu verbergen".

Der Zahnärztetag sei "ein wichtiges Forum für unsere zahnmedizinischen Kollegen, um sich ein Bild von neuen Trends und Innovationen in der Zahnmedizin zu machen", versicherte Dr. Michael Rottner, Vorsitzender des Zahnärztlichen Bezirksverbands Oberpfalz, bei der Eröffnung des Kongresses im Festsaal der Regierung der Oberpfalz. Der Verband erwartete zum Oberpfälzer Zahnärztetag etwa 1000 Teilnehmer, was die Zusammenkunft zu einem der größten medizinischen Kongresse in Bayern macht.Schwerpunkt des Abends war ein Vortrag des Kunsthistorikers und Autors Marcus Spangenberg. "Der Kampf Ludwig II. mit seinen Zahnärzten und die Folgen" hatte Spangenberg seine Rede überschrieben. Der Regensburger beschäftigt sich bereits seit seinem zehnten Lebensjahr mit Ludwig II. Der noch aus seinem nassen Grab heraus hell leuchtende "Kini" hatte, alle wissen es, durchaus auch dunkle Seiten, auf die Spangenberg hinwies. Überdies litt er viel - zum Beispiel an seinen Zähnen, wie nun die in Regensburg versammelten Teilnehmer des 31. Oberpfälzer Zahnärztetags erfuhren.Im Sektionsprotokoll der Leiche Ludwig II. vom Juni 1886 wird der Zahnstatus des Monarchen wie folgt attestiert: "Die Zunge etwas zwischen den Zähnen eingeklemmt, der Oberkiefer fast zahnlos, mit einer Zahnpièce versehen, im Unterkiefer noch eine Anzahl lose sitzender Zähne (vier Schneide- und zwei Eckzähne)". Diese erschreckende Beschreibung offenbare die dunkle und leidende Seite des Monarchen, sagte Spangenberg: "Sie mag so gar nicht zu dem Bild aus prächtigen Schlössern und Herrschaftsglanz passen.""Und dennoch sind es die berühmten zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig bedingen. Nur mit dem Blick auf das, was der König erleidet und wie der König leidet wird uns das zutiefst Menschliche an Ludwig II. deutlich vor Augen geführt", verdeutlichte der Referent. Oder, mit anderen Worten, "Ludwigs gesundheitliche Einschränkungen der Physis führen uns Ludwig II. aus den vermeintlich höheren Sphären auf den harten Boden der Tatsachen".