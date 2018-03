Vermischtes Regensburg

05.03.2018

Staus gehören auf beiden Autobahnabschnitten seit Jahren zum gewohnten Bild - jetzt könnte die Autofahrer-Geduld noch stärker strapaziert werden. Denn sowohl im Raum Nürnberg als auch bei Regensburg sollen demnächst wichtige Pendlertrassen zu Baustellen werden.

Dritte Fahrspur zwischen der Nürnberg-Hafen-Ost und Südkreuz

75.000 Fahrzeuge pro Tag