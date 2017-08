Vermischtes Regensburg

Eine Polizeistreife wollte in Regensburg einen Quad-Fahrer kontrollieren. Dieser ist durch die Innenstadt geflüchtet und hat versucht, von der Nibelungenbrücke zu springen.

Gegen 1 Uhr setzten die Beamten zur Kontrolle an. Der Quad-Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete zuerst durch die Innenstadt und dann in Richtung Stadtnorden. "Währenddessen beging der Mann, der ohne Schutzhelm unterwegs war, zahlreiche Rotlichtverstöße", berichtet Polizeisprecherin Tanja Nuß. Auf der Nibelungenbrücke konnte der "rücksichtslose Fahrer" gestellt werden. Hier versuchte er von der Brücke in die Donau zu springen. Die Beamten, die zwischendurch immer wieder durch den Quad-Fahrer beleidigt wurden, verhinderten den Sprung. Der 20-Jährige, der nur leicht alkoholisiert war, wurde anschließend im Bezirksklinikum untergebracht. Tanja Nuß: "Gegen den Heranwachsenden wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet."Verkehrsteilnehmer, die während der Flucht des Tatverdächtigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0941) 506-2001, in Verbindung zu setzen.