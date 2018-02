Vermischtes Regensburg

27.02.2018

Ein Telefonat hat in Regensburg zu Ermittlungen und der Festnahme eines 31-Jährigen geführt.

Laut Polizeibericht erschien bereits am Sonntag ein 34-jähriger Regensburger bei der Polizei und wollte Anzeige erstatten: Jemand trachte ihm nach dem Leben. Er habe ein Telefonat mit einem Bekannten geführt. Nach Ende des Gesprächs habe er aber nicht gleich aufgelegt und daher mitbekommen, dass sein Gesprächspartner jemandem sagte, dass er ihn – den Angerufenen - umbringen werde. Dabei soll er sein geplantes Vorgehen umschrieben und eine Schusswaffe ins Spiel gebracht haben. Aufgrund dieser Erkenntnis musste die Polizei umgehend reagieren.So durchsuchten die Beamten nach ersten aufwändigen Ermittlungen noch am Sonntagabend zwei Wohnungen in Regensburg und nahmen einen 31-jährigen Mann fest. Die Waffe konnte nicht aufgefunden werden. Der im Arrest befindliche Mann kam am Montag wieder auf freien Fuß.Die beiden Hauptakteure und auch deren Umfeld sind der Polizei bereits bekannt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt weiter.