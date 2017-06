Vermischtes Regensburg

19.06.2017

6

0 19.06.2017

16 Städte und Gemeinden in der Oberpfalz erhalten aus dem Städtebau-Förderprogramm "Soziale Stadt" in diesem Jahr rund fünf Millionen Euro. Finanz-Staatssekretär Albert Füracker: "Damit können wir viele wichtige Bauprojekte, zum Beispiel in der sozialen Innenstadtentwicklung oder beim Umbau von sozialen Einrichtungen, umsetzen." Das steigere nicht nur die Wohnqualität, sondern fördere das Gemeinschaftsgefühl im Dorf und stärke damit insbesondere die ländlichen Regionen.

Mit unseren gezielten Fördermaßnahmen wollen wir Gemeinden die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen. Finanz-Staatssekretär Albert Füracker

Das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" wird für städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden Menschen "erheblich benachteiligt" sind. "So wird auch die Generationen-Gerechtigkeit verbessert und zur Integration aller Bevölkerungsgruppen beigetragen", sagte MdL Füracker (CSU).Besonders begrüßte Füracker die Förder-Offensive Nordostbayern. So profitieren ab 2017 die Städte und Gemeinden im Landkreis Tirschenreuth von besonders hohen Fördersätzen. "Das ist eine wichtige Grundlage für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Mit unseren gezielten Fördermaßnahmen wollen wir Gemeinden die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen.""Aktivieren statt alimentieren lautet unser Grundsatz", betonte Füracker. Von 2017 bis 2020 erhalten strukturschwache Gegenden in Nordostbayern für ihre Städtebauprojekte bis zu 90 Prozent staatliche Unterstützung.Fördermaßnahmen in der Oberpfalz: Amberg, Bergsteig II, 510 000 Euro; Auerbach, Altstadt, 60 000 Euro; Eschenbach, Altstadt/Brachflächen südlich der Altstadt, 480 000 Euro; Grafenwöhr, Altstadt/Eichendorffstraße, 62 000 Euro; Kastl, Marktkern, 30 000 Euro; Neumarkt, Stadtkern, 240 000 Euro; Plößberg, Ortskern, 414 000 Euro; Regensburg, Innerer Süden, 390 000 Euro; Schmidmühlen, Marktkern, 540 000 Euro; Schönsee, Stadtkern, 180 000 Euro; Sinzing, Ortsmitte, 360 000 Euro; Velburg, Altstadt, 660 000 Euro; Vilseck, Altstadt, 60 000 Euro; Wackersdorf, Ortskern, 210 000 Euro; Waldershof, Altstadt, 180 000 Euro; Wiesau, Ortskern, 570 000 Euro.