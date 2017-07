Vermischtes Regensburg

14.07.2017

14.07.2017

Roborterlabyrinthe, Geheimschatullen und Infotheken: Innovative Projekte von Schulen und Kindertagesstätten aus der Oberpfalz sind am Donnerstag mit dem BesTec-Preis der Scheubeck-Jansen-Stiftung in Zusammenarbeit mit der IHK Regensburg ausgezeichnet worden. Die Teilnehmer waren zwischen sechs und 20 Jahre alt und dementsprechend eingeteilt.

"Egal, in welcher Altersklasse - alle realisieren mit viel Engagement und Leidenschaft ihre Projekte", lobte Susanne Scheubeck vom Vorstand der Scheubeck-Jansen-Stiftung. Mit dem Preis soll der Unterrichtserfolg in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gefördert werden. Auf lange Sicht sollen die Kinder dadurch motiviert werden, später als Fachkräfte in diesen Bereichen zu arbeiten. Der BesTec-Preis wird seit 2010 verliehen, mit einem Preisgeld von 10 000 Euro. Es soll von den Schulen für ähnliche Projekte innerhalb eines Jahres genutzt werden.Die Staatliche Realschule in Kemnath belegte den ersten Preis der Realschulen mit einer neuen Infotheke, die über die Schule informiert und Fotos zeigt. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch einen Sonderpreis für Kooperationen zwischen Schularten. Den ersten Platz in dieser Kategorie belegte die Mittelschule Neustadt a.d. Waldnaab in Kooperation mit der Gustav-von-Schlör FOS/BOS Weiden. Die Schüler zeigten, "wie MINT Spaß machen kann", und demonstrierten Grundschülern in Weiden einen Roboter, der so programmiert war, dass er durch ein Labyrinth läuft und einen Fußball schießt. Die Mittelschule Wiesau belegte den zweiten Preis mit Plänen für eine Geheimschatulle, die Berufsschüler aus Wiesau für sie herstellten.