08.12.2017

Insgesamt 34,5 Millionen Euro kostet die Sanierung des Diözesanzentrums Obermünster (DZO) in Regensburg. Alles begann mit einer Brandschutzbegehung im Jahr 2013. Trotz einer Renovierung in den 70er Jahren waren an dem Gebäudekomplex im Herzen der Altstadt aufgrund von Mängeln im Bau und Brandschutz umfassende Baumaßnahmen nötig geworden.

"Natürlich war das erst einmal ein Schock", erklärte der Bischöflicher Administrator, Harald Eifler. Neben Brandschutz-Maßnahmen muss auch die gesamte Hausleitung erneuert werden. Zudem werde das Haus barrierefrei gestaltet und der CO2-Ausstoß werde durch die komplette Umstellung auf einen Pelletkessel deutlich gesenkt. Die Kosten werden über den Diözesanhaushalt gedeckt, der sich über die Kirchensteuer finanziere. Legt man die Summe auf die Quadratmeter des Gebäudekomplexes um, ergibt sich ein Wert von 1234 Euro pro Quadratmeter. "Wir liegen damit voll im grünen Bereich für vergleichbare Sanierungsprojekte von Bürogebäuden", erklärte der Leitende Baudirektor Paul Höschl am Nittwoch bei einer Pressekonferenz.Die rund 150 Mitarbeiter, die bisher dort untergebracht waren und für die Abteilung Seelsorge arbeiten, sind seit diesem Sommer im nahen ehemaligen Evangelischen Krankenhaus untergebracht. "Wir sind sehr froh, dass wir die Sanierung des Diözesanzentrums gemeinsam stemmen können. Das ist eine Investition für die Zukunft", betonte Generalvikar Michael Fuchs.