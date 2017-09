Vermischtes Regensburg

24.09.2017

Eine Spezialfirma hat an diesem Sonntag Erkundungsbohrungen zur Kampfmittelsondierung auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau gemacht. Dabei verletzte sich ein Arbeiter beim Bohren tödlich am Kopf.

Laut Polizeibericht sollten die Arbeiter der Spezialfirma gegen 12.30 Uhr etwa 700 Meter vor der Ausfahrt Regenburg-Ost im Mittelstreifen eine etwa 15 Meter tiefe Erkundungsbohrung machen. Beim Wechsel lösten sich Teile des Bohrgestänges und trafen den 46-Jährigen. Der Mecklenburger erlitt tödliche Kopfverletzungen.Zur Klärung der bislang unbekannten Unfallursache hat die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen aufgenommen.