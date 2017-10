Vermischtes Regensburg

23.10.2017

Deutsche Afrika-Missionare gehören zu einer aussterbenden Art. Der Oberpfälzer Gerhard Lagleder ist einer von ihnen. Auch wenn er schon über 60 ist - er hat noch viel zu viel vor, um ans Aufhören zu denken.

Von Christoph Renzikowski, KNA

Medikamente statt Kondome

Missionar auf Betteltour