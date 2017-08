Vermischtes Regensburg

04.08.2017

Eine Woche Ferienzeit opfern zwölf Schülerinnen aus ganz Bayern beim Forscherinnen-Camp von Continental und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) im Continental-Werk Regensburg. Ihr Auftrag: „Autonomes Fahren – dein Blick von der Gegenwart in die Zukunft“. Am Mittwoch haben sich Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Arbeitgeberverbände Bayme Vbm, und Thomas Ebenhöch, Werkleiter von Continental, nach ihren Erfahrungen erkundigt.

Mehr Selbstvertrauen



Professorin rät: Nicht aufgeben!



„Es macht unglaublich stolz, wenn der Roboter fährt und auf der richtigen Strecke bleibt“, freut sich eine der jungen Frauen nach einem Tag Programmieren. Am Sonntag hat sie zusammen mit elf anderen Mädchen das Forscherinnen-Camp gestartet. Bereits am Dienstag war der Roboter so programmiert, dass er selbstständig fahren konnte. „Autonomes Fahren hat viel mit Vertrauen zu tun“, erklärte eine Schülerin ihre Einstellung zum autonomen Fahren. Alle zwölf würden auf jeden Fall mit einem autonomen Fahrzeug fahren. Das Forscherinnen-Camp stärke das Selbstvertrauen sehr. „Als Mädchen wird man schon blöd angeschaut, wenn man sich für Technik interessiert“, erzählte eine Schülerin.Die meisten Mädchen nehmen eben deswegen am Camp teil, weil sie sich für Technik, Mathe und Physik interessieren und überlegen, ein Studium in diese Richtung zu beginnen. Durch das Camp fühlen sie sich darin bestätigt. Eine Umfrage der Bayerischen Wirtschaft e. V. zeigt, dass es nicht nur diesen Jungforscherinnen so geht: Rund 75 Prozent von 200 befragten ehemaligen Teilnehmerinnen von Forschungscamps wollen danach ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium beginnen. Das Regensburger Camp ist eins von neun in Bayern im Jahr.Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. ist Träger des Projekts. Insgesamt nehmen durchschnittlich 100 Gymnasiastinnen, Fachoberschülerinnen und Realschülerinnen teil. Ebenfalls war vom Projektpartner OTH Professorin Dr. Christine Süß-Gebhard von der Fakultät Informatik und Mathematik sowie Frauenbeauftragte, beim Projektbesuch mit dabei.Sie rät den Mädchen, wenn sie ein Studium der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) beginnen: „Nicht aufgeben. Die ersten Semester sind hart.“ Brossardt prophezeit den Schülerinnen, dass diese in den nächsten 20 bis 25 Jahren als Ingenieurinnen sehr weit kämen. Ebenhöch, als Mann der Praxis, gibt ihnen mit auf den Weg: „Akzeptiert es nicht, wenn man sagt, das geht nicht oder das war schon immer so !“ Begeisterung und eine Vision seien oft wichtiger als Schulnoten.Als bestes Beispiel für die Nachhaltigkeit des Forscherinnen-Camps war Franziska Seidenschwarz vor Ort. Sie hat 2015 teilgenommen und kommt nun ins dritte Semester ihres Maschinenbau-Studiums an der OTH. Sie ist Werkstudentin bei Continental und betreute einen Tag lang die Schülerinnen. Auch bei ihr habe das Camp Zweifel ausgeräumt, ob das Studium, das männerdominiert sei und als sehr schwer gelte, das richtige für sie sei, erzählt sie. Neben dem Erleben der Praxis, wird den Mädchen auch die Chance gegeben, das Ingenieur-Studium genauer kennenzulernen.Autonomes Fahren liege nicht mehr in ferner Zukunft, hat eine Teilnehmerin während des Camps festgestellt. Genau davon konnten die Projektteilnehmerinnen sich überzeugen: Auf dem Continental-Testgelände fuhren sie bei teilautonomen Wagen mit. Darunter waren drei Teslas. Diese E-Autos können selbstständig die Spur wechseln, Kurven fahren und dem vorherfahrenden Auto folgen. Dazu sind sie mit Radar, Ultraschall und einer Kamera ausgestattet. „Mein Leben würde ich dem aber noch nicht anvertrauen“, sagte einer der Fahrer.