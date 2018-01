Vermischtes Regensburg

16.01.2018

Im Jahr 2012 belegte er bei "Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz, jetzt zieht er ins Dschungelcamp auf RTL ein: Daniele Negroni aus Regensburg. Der 22-jährige frühere Koch ist einer der zwölf Kandidaten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die zwölfte Staffel startet am Freitag. Negroni freut sich auf die Herausforderung in Australien und gesteht: "Ein Flirt ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen." Und auf RTL verrät der Sänger schon mal, vor welchen "Delikatessen" er am meisten Respekt hat: "Das tausendjährige Ei, die Kotzfrucht und sämtliche Genitalien. Ich hoffe, dass ich bei lebenden Tieren ausschalten kann, dass die leben - einfach ganz schnell runterschlucken." Neben dem Oberpfälzer sind im Dschungelcamp unter anderem die Ex-Models Tatjana Gsell und Natascha Ochsenknecht sowie Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann am Start. Los geht's am Freitag um 21.15 Uhr auf RTL. Im letzten Jahr wurde Marc Terenzi Dschungelkönig.