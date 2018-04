Vermischtes Regensburg

Zur Person

Nahezu alle Menschen mit Fehlsichtigkeit profitieren von einer Augenlaseroperation, denn diese ist in der Regel möglich bei einer Kurzsichtigkeit bis -10,0 Dioptrien, bei einer Weitsichtigkeit bis 3.0 Dioptrien sowie einer Hornhautverkrümmung von bis zu 5 Dioptrien. Eine Voraussetzung ist, dass die Fehlsichtigkeit seit zwei Jahren stabil ist. Falls die Fehlsichtigkeit zu hoch oder das Auge für eine Laseroperation nicht geeignet ist, kann in vielen Fällen die Fehlsichtigkeit durch das Einsetzen einer zusätzlichen Linse (Phake Linse) in das Auge korrigiert werden. Bei älteren Patienten, die zusätzlich eine Lesebrille benötigen, kann durch den Austausch der natürlichen Linse gegen eine Multifokallinse ein Leben ohne Brille ermöglicht werden. Als einziges Zentrum in der Oberpfalz setzt das Augenlaserzentrum Regensburg für die größtmögliche Präzision und Sicherheit bei diesem Eingriff einen Femtosekundenlaser ein.„Da das Auge ein lebendes Organ ist, kann verständlicherweise eine Korrektur auf 0,0 Dioptrien nicht immer vorausgesagt werden. Etwa 3 bis 8 Prozent der Augen bilden während der Heilungsphase in geringem Umfang Gewebe nach. Die dadurch entstehende Restfehlsichtigkeit, die meist im Bereich von 0,5 bis 1 Dioptrie liegt, kann in der Regel nach einem halben Jahr nachkorrigiert werden. tendenziell kommt das eher bei Patienten mit höheren Ausgangswerten vor.“Privatdozent Dr. med. Wolfgang Herrmann ist Leiter des Augenlaserzentrums Regensburg. Als Referent der „Kommission refraktive Chirurgie“ des Berufsverbands der Augenärzte und Mitautor des Lehrbuchs „refraktive Chirurgie“ leistet der Mediziner einen Beitrag zur Weiterbildung der Augenlaserspezialisten in Deutschland.