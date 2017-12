Vermischtes Regensburg

Nur Klaus Augenthaler (links) schaut etwas skeptisch. Dabei hat er doch allen Grund zum Strahlen. So wie es ihm der Nabburger FC-Bayern-Fanclub-Chef Bernd Hofmann (Mitte) und der DFB-Physiotherapeut Klaus Eder auf dem romantischen Weihnachtsmarkt in Regensburg vormachen. Die drei Botschafter der Leukämiehilfe Ostbayern waren dabei, wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Reinhard Andreesen, Vorsitzender der Leukämiehilfe, Bemerkenswertes verkündeten: Zwei Millionen Euro haben die Ostbayern nun für das Patientenhaus gespendet. Hinzu kommen 1,1 Millionen Euro von gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen. Das Gebäude wird, wenn im Juni 2018 fertig, kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Regensburger Uniklinikums bieten. Angehörige mit weiter Anreise können so länger und öfter beim Erkrankten sein. Das Projekt kostet rund 4,5 Millionen Euro. Bild: H.C. Wagner