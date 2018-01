Vermischtes Regensburg

Dauerregen und Schneeschmelze haben die Hochwassersituation in Bayern verschärft. Zwar sind neue Regenmassen zum Glück nicht in Sicht, aber die Hochwasserlage entlang der Donau ist weiterhin kritisch. Am späten Samstag wird Meldestufe 3 (von 4) erwartet.

Flusssegnung in Regensburg ohne Taucher Mit ökumenischen Segnungen der Donau werden an diesem Sonntag (7. Januar) die christlichen Kirchen in Regensburg und Niederaltaich (Landkreis Deggendorf) an die Verantwortung für die Schöpfung und die Bewahrung des Friedens erinnern. Dabei wird dreimal ein Kreuz ins Wasser geworfen, um den Fluss zu segnen. Aufgrund des Hochwassers wird heuer das Kreuz in Regensburg nicht - wie sonst üblich - von Tauchern der Wasserwacht aus den Fluten geborgen. Das Kreuz werde an einem Seil befestigt und dann wieder an Land gezogen, um niemanden zu gefährden, hieß es in einer Mitteilung der bischöfliche Pressestelle.



An der Zeremonie in Regensburg nehmen der evangelische Regionalbischof Hans-Martin Weiss, der katholische Bischof Rudolf Voderholzer und der Vikar der griechisch-orthodoxen Kirche in Bayern, Archimandrit Peter Klitsch, sowie Erzpriester Apostolos Malamoussis teil. Die Flusssegnung beginnt um 15 Uhr mit einer ökumenischen Vesper im Dom. Danach ziehen die Menschen zur Steinernen Brücke. Gegen 16 Uhr werde nach orthodoxer Tradition das Wasser gesegnet.



Die Flusssegnung in Niederaltaich jährt sich heuer bereits zum 25. Mal. 1994 hatte der Altabt von Niederaltaich, Emmanuel Jungclaussen, die Donausegnungen ins Leben gerufen. Sie wurden zum Höhepunkt der monatlichen Donaugebete des Arbeitskreises «Lebendige Donau», der sich für den Erhalt der letzten 70 Kilometer frei fließender Donau im Isarmündungsgebiet bei Niederaltaich eingesetzt hatte.



Zum Jubiläum nimmt erstmals auch der Passauer Bischof Stefan Oster an der Donausegnung in Niederaltaich teil. Sie beginnt um 17 Uhr mit Hymnen, Psalmen und Lesungen nach orthodoxem Ritus am Donauufer. Nachdem das Kreuz dreimal in die Fluten geworfen wurde, versammeln sich die Menschen zum Vespergottesdienst in der Niederaltaicher Basilika.



Die Flusssegnungen gehen zurück auf einen Ritus der orthodoxen Kirche, die alljährlich am Tag der Epiphanie (6. Januar) an die Taufe Jesu im Jordan erinnert. In allen orthodoxen Kirchen wird deshalb an diesem Feiertag eine Segnung des Wassers zelebriert, um die Menschen, deren Häuser, Äcker und Tiere zu segnen. In vielen orthodoxen Ländern gibt es darüber hinaus die Tradition, alle Gewässer zu segnen, das Meer, die Seen, Flüsse, die Quellen und die Brunnen. (epd)