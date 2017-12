Vermischtes Regensburg

15.12.2017

Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg steht im Verdacht, seit Juni vorwiegend im Stadtgebiet Regensburg über 70 Straftaten begangen zu haben. Am Montag klickten die Handschellen. Die Kriminalpolizei Regensburg wirft dem Mann über 50 Pkw-Aufbrüche und zusätzliche Kellereinbrüche vor.

Routinekontrolle bringt Erfolg

"Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht der Inhaftierte auch in Verdacht, der Regensburger Cabrio-Schlitzer zu sein", berichtet Polizeisprecher Markus Damm. Mitte des Jahres begann vorwiegend im Stadtgebiet Regensburg eine Reihe von Kelleraufbrüchen. Die Beute: meist Fahrräder. Darüber hinaus ging bei der Regensburger Polizei im gleichen Zeitraum auch eine Vielzahl von Anzeigen wegen Pkw-Aufbrüchen ein. Selbst Fahrzeuge, die in Tiefgaragen standen, waren betroffen. Sowohl durch Aufschneiden von Cabrioverdecken, als auch durch Einschlagen von Autoscheiben wurden über 50 Fahrzeuge angegangen. Insgesamt wurden laut Polizei Bargeld und Sachwerte von mehreren tausend Euro gestohlen. Markus Damm: "Durch die teils brachiale Gewaltanwendung an den Pkw entstand ein Sachschaden von weit über 50.000 Euro."Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle fanden Einsatzkräfte im Pkw des Tatverdächtigen Gegenstände, die vorangegangenen Pkw-Aufbrüchen zugeordnet werden konnten. Es gelang, den Mann mit weiteren Taten in Verbindung zu bringen. "Zwar ist die Spurenauswertung noch nicht abgeschlossen und es sind ferner noch einige Ermittlungsschritte zu gehen, doch ist man seitens der Kriminalpolizei zuversichtlich, an der richtigen Stelle angesetzt zu haben und gegebenenfalls noch weitere Straftaten aufklären zu können", bilanziert Markus Damm.Am vergangenen Montag klickten die Handschellen. Ermittler der Kriminalpolizei nahmen den mutmaßlichen Einbrecher in dessen Wohnung fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des vielfachen Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahles. Seitdem sitzt der 34-Jährige in Haft.