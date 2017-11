Vermischtes Regensburg

27.11.2017

Die erste Jugendforensik Bayerns ist am Montag in Regensburg eröffnet worden. In Deutschland ist es die elfte. 20 Plätze stehen für psychisch kranke Straftäter bis 21 Jahre zur Verfügung. Wenn ein Gericht sie in die Forensik einweist, werden die jungen Menschen dort behandelt, erzogen und gebildet. Sie sollen den Weg zurück in die Gesellschaft finden und auf ein straffreies Leben vorbereitet werden. "Es geht darum, kranke Straftäter gleichzeitig zu sichern und zu behandeln", erklärte Dr. Dr. Helmut Hausner, Vorstand der medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (Medbo).

"Die erste Einrichtung dieser Art in Bayern schließt eine Lücke im Maßregelvollzugsangebot des Freistaats", sagte Sozialministerin Emilia Müller bei der Eröffnung. Bezirkstagspräsident Franz Löffler betonte: "Der oft gefürchtete Lockerungsmissbrauch ist so gut wie ausgeschlossen. In Regensburg liegt die Prognosegenauigkeit, dass eine Lockerung gerechtfertigt ist, bei 99,99 Prozent. Die Öffentlichkeit bekommt einfach nicht mit, wenn ein Patient seine Therapie erfolgreich abschließt." Auch die Erwachsenenforensik in Regensburg wurde um 32 Betten erweitert, so dass dort künftig 196 Menschen untergebracht werden können. 40 Millionen Euro hat der Freistaat für die Erweiterung der Erwachsenenforensik und den Neubau der Jugendforensik ausgegeben.