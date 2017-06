Vermischtes Regensburg

11.06.2017

Heiko Herrlich, ehemaliger Trainer des SSV Jahn, äußert sich zum überraschenden Wechsel zu Bayer Leverkusen.

Der neue Leverkusen-Chefcoach hat an die Profis des Fußball-Bundesligisten appelliert, sich ganz den Interessen des Vereins zu widmen. "Du musst Diener für die Sache sein! In dreißig Jahren gibt es andere Spieler, andere Trainer, aber den Club wird es immer noch geben", sagte der 45-Jährige der "Bild am Sonntag".Die Spieler müssten verstehen, dass sie auch ihre persönlichen Ziele eher erreichen, wenn sie sich in den Dienst der Sache stellen, ergänzte der von Bayer erst am Freitag verpflichtete ehemalige Regensburger. Für ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber SSV Jahn Regensburg sieht Herrlich keinen Grund. "Ich habe ein reines Gewissen", ließ er wissen.Mit dem Verein aus der Oberpfalz, für den er seit Dezember 2015 tätig war, war Herrlich innerhalb von eineinhalb Jahren der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga gelungen. In der diesjährigen Relegation hatten sich die Regensburger gegen den TSV 1860 München durchgesetzt.