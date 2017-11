Vermischtes Regensburg

30.11.2017

Zu mehreren Jahren Haft hat das Landgericht Regensburg ein Paar verurteilt, das seinen Sohn trotz lebensgefährlicher Brandverletzungen nicht ärztlich behandeln ließ. Der Vater erhielt am Donnerstag eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, die Mutter von drei Jahren und neun Monaten. Was wirklich geschehen sei, habe in der Hauptverhandlung nur bruchstückhaft geklärt werden können, weil die Angeklagten aus Waldmünchen (Kreis Cham) dazu schwiegen, erklärte der Vorsitzende Richter Carl Pfeiffer: "Es bleibt ein sehr pauschales Bild."

Als gesichert gilt, dass die Mutter im vergangenen Herbst mit einem in Brand geratenen Benzinkanister im Garten hantierte. Dabei erlitt der fünfjährige Bub, der direkt daneben stand, die schweren Verletzungen. Aus Angst vor dem Jugendamt kümmerten sich die Eltern vier Tage lang kaum darum. Die Jugendkammer wertete das als schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen. Die Mutter wurde zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Weil sie wegen einer psychischen Erkrankung als eingeschränkt steuerungsfähig gilt, fiel das Strafmaß bei der 37-Jährigen geringer aus als beim gleichaltrigen Vater. Tags zuvor hatten die Richter den gegen sie vollstreckten Unterbringungsbefehl aufgehoben, da sie nach Meinung eines Sachverständigen ausreichend medizinisch eingestellt ist und von ihr keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehen würde. Der Bub hatte die schwersten Verbrennungen zweiten und dritten Grades am 30. September vergangenen Jahres erlitten. Auslöser war ein von der Mutter weggeschleuderter brennender Benzinkanister, mit dem sie versucht hatte, im Garten Diebesgut zu verbrennen. Vier Tage lang nahmen die Angeklagten eine dringend notwendige ärztliche Hilfe nicht in Anspruch, obwohl sie sich im Internet über die Verletzungen und deren Folgen informiert hatten. Erst als eine Tankstellenpächterin den erbärmlichen Zustand des Jungen sah und das Jugendamt und die Polizei verständigte wurde er in Obhut genommen und in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Angeklagten damit versucht hatten, die von der Mutter begangene fahrlässige Körperverletzung zu vertuschen - wohl aus Angst, dass ihnen sonst ihre fünf Kinder im Alter von damals elf, acht, sieben, fünf und zwei Jahren durch das Jugendamt endgültig weggenommen würden."Das Kerngeschehen konnte nicht lückenlos geklärt werden", sagte der Richter. Nachdem die damals zwölfjährige Tochter erste Angaben vor der Polizei gemacht hatte, hatte das Jugendamt weitere Aussagen aller anderen Kinder gesperrt. Damit konnte auch das Gericht sie nicht befragen. Tatsache aber sei, dass das Feuer am Körper des Jungen erstickt und die Wunden anschließend mit Leitungswasser gekühlt und mit einer Brandsalbe versorgt wurden.