Vermischtes Regensburg

15.01.2018

In Regensburg gibt es nun eine Umweltzone. Dort dürfen nur noch Autos mit einer grünen Feinstaubplakette fahren und parken. Betroffen sind auch Anwohner, Pendler, Lieferverkehr sowie Handwerker. Auch Elektrofahrzeuge müssen innerhalb der Zone mit der grünen Plakette gekennzeichnet sein.

Ausnahmen Von den Regelungen ausgenommen sind:



mobile Maschinen und Geräte sowie Arbeitsmaschinen

land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen

zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge (Mopeds, Roller und Motorräder)

Krankenwagen, Arztwagen mit entsprechender Kennzeichnung "Arzt Notfalleinsatz".

Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und dies durch die nach der Schwerbehindertenausweisverordnung im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen "aG", "H" oder "BI" nachweisen

Fahrzeuge, für die Sonderrechte in Anspruch genommen werden können (Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr, Straßenunterhalt)

Fahrzeuge nichtdeutscher Truppen von Nichtvertragsstaaten des Nordatlantikpaktes, die sich im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit in Deutschland aufhalten, soweit sie für Fahrten aus dringenden militärischen Gründen genutzt werden

zivile Kraftfahrzeuge, die im Auftrag der Bundeswehr genutzt werden, soweit es sich um unaufschiebbare Fahrten zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundeswehr handelt

Oldtimer mit „H“- Kennzeichen oder dem roten „07“-Kennzeichen sowie Fahrzeuge, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Türkei zugelassen sind, wenn sie gleichwertige Anforderungen erfüllen oder der Türkei zugelassen sind, wenn sie gleichwertige Anforderungen erfüllen (Quelle: Stadt Regensburg)