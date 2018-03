Feuer in Regensburg [Aktualisierung]

17.03.2018

In der Tiefgarage eines Mehrparteienwohnhauses in Regensburg ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher.

20 Menschen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Dabei habe ein 55-jähriger Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Mehrere Autos seien bei dem Brand beschädigt worden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Schaden beträgt rund 200 000 Euro.