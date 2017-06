Vermischtes Regensburg

17.06.2017

Kleine Ursache, große Wirkung: Nach einem Brand in einer Einbauküche rückte die Feuerwehr Regensburg am Freitagabend aus und brachte per Drehleiter die Anwohner in Sicherheit.

Gegen 17 Uhr brannte plötzlich eine Einbauküche in einer Erdgeschosswohnung in der Landshuter Straße. Ein 48-jähriger Nachbar half der 24-jährigen Bewohnerin und versuchte mit einem Feuerlöscher die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu bekämpfen. "Er wurde durch Rauchgase mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert", berichtet Polizeisprecher Dmitri Schreiber.Da die Ausmaße des Brandes vorerst nicht bekannt waren, sperrten die Einsatzkräfte die Landshuter Straße ab. Die Bewohner der angrenzenden Wohnungen wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Nach dem Löschen des Brandherdes stellte sich heraus, dass nur eine kleine Fläche in der Küche gebrannt hatte. Durch die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.