Frau tot in Prostituierten-Wohnung in Regensburg gefunden

Vermischtes Regensburg

30.08.2017

1153

0 30.08.20171153

Alarm in der Einsatzzentrale in Regensburg: Die Meldung, dass eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, sorgt für einen Großeinsatz. Die Kripo Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen. 

Am heutigen Mittwoch ging kurz nach 3 Uhr eine Mitteilung bei der Polizei ein, dass in einer Prostituierten-Wohnung eine Frau tot aufgefunden wurde. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 33-jährige Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit, die nach ersten Erkenntnissen als Prostituierte gearbeitet hat. Zur Klärung der Todesursache ist für den heutigen Mittwochnachmittag eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams in Erlangen angesetzt.Noch in der Nacht begannen Ermittler des Fachkommissariates K1 zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung und einem Rechtsmediziner mit Befragungen und Vernehmungen sowie einer umfangreichen Spurensicherung am Tatort. "Dazu wird im weiteren Verlauf auch ein 3-D-Scanner des Bayerischen Landeskriminalamtes eingesetzt.", berichtet Polizeisprecher Albert Brück. "Die Kripo Regensburg richtete noch am Mittwochvormittag eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der Tat ein. "Die Ermittler hoffen auch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Relevant sind alle Wahrnehmungen am Dienstagabend bis in die Nachtstunden im Tatortumfeld. Passanten oder Anwohner, die Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, sollen sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder mit einer anderen Polizeidienststellen in Verbindung zu setzen. Albert Brück: "Auch Wahrnehmungen, die persönlich als unwichtig eingestuft wurden, können wichtige Bausteine in der Ermittlungsarbeit darstellen. "