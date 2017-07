Vermischtes Regensburg

24.07.2017

Waffen oder Drogen habe er nicht dabei, beteuerte ein Mann im Zug zwischen Hof und München. Bei der Gepäckkontrolle kamen dann doch noch mehr als ein halbes Kilo Cannabis zum Vorschein.

Die Zollbeamte des Hauptzollamts Regensburg kontrollierten auf der Höhe von Regenstauf einen Reisenden im Zug von Hof nach München. Auf die Frage nach seiner Reiseroute gab der 21-jährige Mann an, aus Dresden zu kommen und sich auf dem Weg zu einem Bekannten nach München zu befinden. Verbotene Gegenstände wie Waffen oder Drogen habe er nicht dabei, so die Auskunft des Reisenden. "Bei der Kontrolle des mitgeführten Gepäcks stellte sich jedoch schnell heraus, dass dies nicht ganz der Wahrheit entsprach", meldet Michael Lochner vom Hauptzollamt Regensburg.Die Beamten fanden in seiner Reisetasche ein schwarzer Folie eingeschweißtes Päckchen, versteckt zwischen einigen Kleidungsstücken. Darin befanden sich 569 Gramm Marihuana. Die Zöllner stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Zollfahndungsamt München mit Dienstsitz in Weiden.