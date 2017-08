Vermischtes Regensburg

17.08.2017

Die Polizei fahndet nach dem vermissten Bernd E., der nach einem Besuch bei seinen Kindern in Bayern nicht wieder in Dresden ankam. Sein Mobiltelefon wurde zuletzt in Regensburg und dann später in Tschechien geortet.

Der 65-Jährige sollte nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag, 13. August, mit dem Zug von Nürnberg zurück nach Dresden fahren. Hier sei er jedoch nicht angekommen. Am Nachmittag des 14. August gab es einen telefonischen Kontakt zu Angehörigen. Dabei gab der 65-Jährige an, dass er sich in Regensburg befindet. Sein Mobiltelefon konnte ebenfalls in Regensburg geortet werden. Seitdem ist der Gesuchte nicht mehr erreichbar.Weitere Handyortungen ergaben, dass sich das Telefon einen Tag später in Tschechien befand. Hinweise wo sich der 65-Jährige aktuell aufhält, gibt es jedoch nicht. Auch die Tschechische Polizei ist in die Suchmaßnahmen einbezogen, konnte den Mann jedoch auch noch nicht ausfindig machen. Der vermisste Dresdner leidet an Demenz und ist auf Medikamente angewiesen. Er ist 170 cm groß und schlank. Er hat dunkelbraune kurze Haare und trägt eine Brille mit eckigem Gestell sowie selbsttönenden Gläsern. Er ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke sowie einem schwarzen Basecap bekleidet und dürfte mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs sein.Zeugenhinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter Telefon 0351/483 22 33 und jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.