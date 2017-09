Vermischtes Regensburg

20.09.2017

Großaufgebot an der Donau in Regensburg: Am späten Mittwochnachmittag ist ein 18-Jähriger von der Steinernen Brücke in den Fluss gesprungen.

Laut Polizeibericht ging am Mittwoch, 20. September, gegen 17.43 Uhr der Notruf ein. Eine Person sei von der Steinernen Brücke gesprungen. Das Motiv blieb zunächst unklar.Ein Großaufgebot zur Rettung des Mannes mit Kräften der Berufsfeuerwehr Regensburg, der DLRG, der BRK Wasserwacht, dem Rettungshubschrauber Christoph Regensburg, Rettungswägen der Johanniter und Malteser sowie einem Notarzt und dem Leiter Rettungsdienst wurde alarmiert.An einer Sandbank nahe dem Eisernen Steg konnten Kräfte der Berufsfeuerwehr den im Wasser Treibenden schließlich ergreifen und festhalten. In Polizeibegleitung wurde er in ein Rettungsboot gezogen und ans sichere Ufer gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde. Unter den Rettungskräften, der Polizei und einem Mann, der den Springer zurückhalten wollte, gab es keine Verletzten.Der Rettungshubschrauber landete „Am Beschlächt“. Er konnte erst wieder starten, nachdem Polizisten Schaulustige vertrieben hatten. Der 18-Jährige, der sich nicht retten lassen hatte wollen, wurde in eine psychiatrischen Einrichtung gebracht.